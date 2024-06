Atomfall von den Sniper Elite Machern ist ein neues Survival-Actionspiel, erscheint 2025 auch im Game Pass

Rebellion hat am Abend beim Xbox Games Showcase mit dem Survival-Actionspiel Atomfall ein neues Projekt enthüllt.

Schauplatz ist die hügelige britische Landschaft und als Inspiration dienten die realen Ereignisse der Windscale-Katastrophe im Jahr 1957.

Atomfall kommt 2025 in den Xbox Game Pass

Fünf Jahre nach dem Windscale-Brand setzt das Spiel die Geschehnisse in einer fiktiven Quarantänezone fort.

"In Atomfall wollten wir die malerische britische Landschaft auf den Kopf stellen", sagt Rebellions CEO Jason Kingsley. "Diese klassische Postkartenkulisse dient nun als unheimliche Kulisse für ein dunkles Geheimnis, das sich die Spieler selbst zusammenpuzzeln müssen. Atomfall ist eine neue Geschichte, die auf einer realen Katastrophe basiert und im Stil der spekulativen Fiktion erzählt wird, die für das Großbritannien der 1950er/60er Jahre typisch ist."

" Die Spieler können sich also auf ein Großbritannien der Nachkriegszeit, Paranoia des Kalten Krieges und mysteriösen Volkshorrors gefasst machen, die mit Elementen klassischer britischer Science-Fiction wie Day of the Triffids, Doctor Who und The Quatermass Experiment vermischt sind. Da wir in Großbritannien aufgewachsen sind, hat dieser Stil der Fiktion viele in unserem Team beeinflusst und kommt Rebellions Stärken als britisches Spielestudio sehr entgegen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Geheimnis von Atomfall lüften."

"Die Quarantänezone in Atomfall ist schon seit einiger Zeit von der Außenwelt abgeschnitten", ergänzt Ben Fisher, Associate Head of Design. "Das bedeutet, dass man es mit einer Gruppe von Menschen zu tun hat, die sich selbst überlassen sind, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es stellenweise ein bisschen wie in 'Herr der Fliegen' zugeht."

"Sie müssen diese feindselige Welt erkunden und sich mit bizarren Charakteren, Mystik, Sekten und undurchsichtigen Regierungsbehörden auseinandersetzen. Ihre Interaktionen mit ihnen sind wichtig und werden ihre Geschichte prägen. Untersuchen Sie Hinweise, um die Ereignisse zusammenzusetzen, seien Sie darauf vorbereitet, zu plündern, um zu überleben, und denken Sie daran, dass jede Begegnung eine Frage von Leben und Tod ist."

Atomfall erscheint 2025 für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt es direkt in den Game Pass.