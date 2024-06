Was wäre, wenn Donkey Kong Kong Dong heißen würde? Gerichtsdokument zeigt Namensideen

Donkey Kong, diesen Namen kennt fast jeder. Beinahe wäre daraus jedoch Kong Dong geworden.

Das zeigen Gerichtsdokumente aus dem Jahr 1983, die 2020 vom Gaming-Historiker Norman Caruso hochgeladen und jetzt von Super Mario Broth wiederentdeckt wurden.

Diese Namen für Donkey Kong sind uns erspart geblieben

Die Gerichtsdokumente stammen aus einer Zeit, in der Universal gegen Nintendo vor Gericht ging, weil man der Ansicht war, dass Donkey Kong zu sehr an King Kong erinnere. Die Klage wurde damals zugunsten von Nintendo entschieden.

Jedenfalls zeigen die Dokumente nicht nur Kong Dong als alternativen Namen für den Affen, den Nintendo zuvor in Betracht zog.

Außerdem werden noch folgende Namen genannt: Funny Kong, Kong the Kong, Jack Kong, Bill Kong, Steel Kong, Giant Kong, Big Kong, Kong Down, Mr Kong, Custom Kong, Kong Chase, Kong Boy, Kong Man, Kong Fighter, Wild Kong, Rookie Kong und Kong Holiday.

Alles in allem kann man wohl froh sein, dass sich Nintendo für Donkey Kong entschieden hat. Wobei ich Mr Kong auch noch mag.

"Donkey Kong erweckt einen humorvollen Eindruck, indem er auf und ab springt und hin und her stolziert, um Mario zu necken", begründete der Richter damals seine Entscheidung. "Der Gorilla Donkey Kong unterscheidet sich somit von King Kong, einem wilden Gorilla auf der Suche nach einer schönen Frau, der randaliert, Menschen jagt, sie mit Füßen tritt oder zu Boden wirft und mit Dinosauriern, Riesenschlangen, Flugzeugen und Hubschraubern kämpft, was alles in seinem tragischen und blutigen Tod gipfelt."

Denkt auf jeden Fall noch einmal an Kong Dong, falls ihr das jüngst angekündigte Donkey Kong Country Returns HD spielt, das am 16. Januar 2025 für die Nintendo Switch erscheint.