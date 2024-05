Ballad of Antara: An diesem gratis Action-RPG kommen PS5-Spieler 2025 nicht vorbei

Während Sonys gestriger State of Play wurde dieses wunderschöne Action-Rollenspiel angekündigt. Ballad of Antara erscheint 2025 und wird kostenlos spielbar sein.

Ballad of Antara ist ein kostenloses Träumchen

Yang Yang, Studioleiter des Entwicklers TipsWorks schreibt im PlayStation-Blog über die neue IP und sagt, dass sein Studio den Anspruch hat, Ballad of Antara "mit höchster Wiedergabetreue" zu entwickeln.

Hier seht ihr den Enthüllungstrailer:

"Für diese neue IP haben wir uns vorgenommen, eine riesige Welt zu erschaffen, sowohl was die geologische Ausdehnung als auch die kulturelle Vielfalt betrifft", heißt es im Blog. So gibt es eine normale Welt, aber auch eine andere Version dieser, in der ihr seltsame und mysteriöse Sichtungen machen könnt. Dieser Teil der Welt nennt sich "Para". Die handgefertigten Landschaften bieten dabei viel Raum zur Erkundung.

"Ihr erlebt ein Abenteuer mit zwei ineinander verschlungenen Schicksalen durch exotische Landschaften", geht es im Blog weiter. Es gibt mehrere spielbare Charaktere, die alle eine einzigartige Klasse mit speziellen Fähigkeiten besitzen.

Eure Aufgabe ist es, alle diese Figuren zu finden und zu versammeln, damit ihr mit voller Kampfkraft die gefährlichen Geheimnisse dieser schönen Welt entdecken könnt. Ihr könnt im Multiplayer sogar mit insgesamt bis zu drei Spielern zocken.

"Das junge Mädchen, das am Ende unseres Enthüllungstrailers gezeigt wird, ist der Schlüssel zu diesem Unterfangen. Ihr werdet ihr dabei helfen, die Verwüstung dieser trostlosen Welt durch Prüfungen, Wendungen und Konfrontationen rückgängig zu machen, und ihr werdet auf diesem Weg Zeuge ihrer Entwicklung."

Was haltet ihr von Ballad of Antara?