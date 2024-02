Barbies und Wiener Werwölfe zum Valentinstag

Am Mittwoch war es wieder so weit: Die Blumen- und Pralinenverkäufe erreichten ihren Jahreshöchststand, ein spontaner Restaurantbesuch war quasi unmöglich und überall lag die ganz große Liebe in der Luft. Oder so ähnlich. Es war Valentinstag! Passend dazu haben uns auch die Streaming-Anbieter mit neuen schmatzigen Inhalten für einen gemütlichen Fernsehabend auf der Couch versorgt. Schockverliebt zeigte sich da vor allem Netflix: Neben der deutschen Heartbreak-Dramedy „Die Liebeskümmerer“ mit Rosalie Thomass und Laurence Rupp gab’s auch noch die starbesetzte US-Romcom „Players“ ganz neu im N-Abo.

In „Players“ machen Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. und Co die Suche nach der großen Liebe zu einem buchstäblichen Spiel: Über ausgeklügelte Spielzüge spielen sich die Freunde auf ihrem Weg durch die Bars der Stadt abwechselnd die Bälle zu, um so viele Dates wie möglich abzugreifen – bis dann „Lucifer“-Beau Tom Ellis auftaucht und unserem Lead den Kopf verdreht.

Quietschig pink und schon bald auch awardtechnisch vergoldet wurde es zum Valentinstag bei Sky und WOW: Greta Gerwigs Kinosensation „Barbie“ gibt’s da jetzt im Abo! Apropos Margot Robbie: Die Gute hat sich gerade einen Mega-Deal mit Warner geangelt, der ihrer Produktionsfirma LuckyChap Entertainment über viele Jahre hinweg diverse Filmprojekte sichert.

Ebenfalls am Valentinstag startete bei Apple TV+ das neue Fashion-Drama „The New Look“. In der 10-teiligen Serie wird die Geschichte der beiden legendären Modelabels Dior und Chanel nachgezeichnet – mit Ben Mendelsohn als Christian Dior und Juliette Binoche als Coco Chanel. Ab sofort gibt’s jede Woche neue Folgen bei Apple TV+.

Irgendwie auch total romantisch, gleichzeitig aber auch schön schräg und blutig wurde es zum Valentinstag derweil bei Prime Video. Mit der österreichischen Horror-Dramedy „Beasts Like Us“ serviert uns der Streamer eine stylische Antwort auf Hits wie „What We Do in the Shadows“: In einem alternativen Wien gehören Werwölfe, Vampire und andere Kreaturen der Nacht zur Normalität. So normal, dass auch die Mondheuler und Blutsauger der Stadt so ihre Probleme beim Dating haben. Hilft dann auch nicht, wenn das Dinner von einer plötzlichen Zombieseuche gestört wird oder ein Date mit dämonischer Besessenheit zu kämpfen hat. Die achtteilige Serie gibt’s ab sofort in voller Länge bei Prime Video – aber stellt euch auf Werbung ein.

In News-Stimmung war auch Marvel am Valentinstag. Direkt morgens wurde endlich der Cast des kommenden „The Fantastic Four“-Filme angekündigt, wobei Fanliebling Pedro Pascal tatsächlich den Part des Reed Richards aka Mister Fantastic übernimmt. Crazy! Später kam dann noch die Bestätigung, dass die angekündigte Retro-Animationsserie „X-Men ’97“ Ende März bei Disney+ erscheinen wird. Passend dazu gab’s auch direkt einen ersten Trailer.

In Kooperation mit kinoundco