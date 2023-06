Barbies Xbox Series S? Diese pinke Konsole könnt ihr nächsten Monat gewinnen

Dieses schreiend pinke Traumhaus von Barbie könnte Gamern irgendwie vertraut erscheinen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Spielzeug, sondern um eine sehr spezielle Xbox Series S, die ihr nur in einem kommenden Gewinnspiel erhalten könnt.

Auch für Barbie ist Gaming wohl kein Fremdwort

Microsoft kündigt also eine Xbox Series S im Barbie-Design an. Mit mehreren Etagen, Pool und einem farblich passenden Controller, dem ihr wie einer Barbie verschiedene Outfits - also Faceplates - anziehen könnt. Diese sind der typischen Kleidung von Ken und Barbie nachempfunden.

Die Konsole könnt ihr zusammen mit dem Zubehör am 10. Juli bei einer Verlosung auf dem offiziellen Xbox-Twitter-Account und der Microsoft-Rewards-Seite gewinnen.

Hier seht ihr das Barbie-Traumhaus, das eigentlich eine Xbox Series S ist.

Wieso gerade Barbie? Wer sich mit diesem Franchise so wenig beschäftigt wie ich, weiß vielleicht nicht, dass der Release eines neuen Barbie-Films bevorsteht. Hierzu schüttelt Microsoft allerlei Promotion aus dem Ärmel.

Neben der Xbox Series S gibt es außerdem noch andere Überraschungen. So etwa zwei Autos für Forza Horizon 5, einen Chevrolet Corvette EV aus dem Jahr 1956 und den GMC Hummer EV aus dem Jahr 2022 im Barbie-Design. Am 14. Juli findet dann ein Livestream statt, der sich vor allem an jüngere Mädchen richtet, bei dem Entwickler des Forza-Franchise über ihren Karriereweg und ihre ganz persönlichen Verbindungen mit Barbie sprechen.

Einmal in Rosa und einmal in Silber für eure Sammlung in Forza Horizon 5.

Aber auch das ist noch nicht alles, denn Microsoft verlost zudem noch 10 besondere Barbie-Puppen, die neben Logos und dem grellen Xbox-Grün auch Accessoires, wie eine Xbox Series S oder einen Xbox Wireless Controller bei sich tragen und gleichzeitig die Vielfältigkeit der Spieler zeigt. Zu diesem Gewinnspiel gibt es bisher allerdings keine Informationen.