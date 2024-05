Behemoth: PSVR2-Trailer zeigt Blut, Bosse und viel Brutalität

Die Macher von The Walking Dead: Saints and Sinners arbeiten derzeit an Skydance's Behemoth - einem First-Person-Actionspiel für die PlayStation VR 2. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie brutal und blutig der Titel wird.

Dieses Blutbad bietet Behemoth

Besonders Nahkämpfe stehen bei Behemoth im Vordergrund. Aber auch mit Pfeil und Bogen lassen sich die verschiedenen Gegner und die titelgebenden Ungetüme bekämpfen. Im Herbst 2024 wird Behemoth dann erscheinen.

Im Blogbeitrag zum neuen Behemoth-Trailer schreibt Shawn Kittelsen, Vice President von Skydance Interactive: "Wir entwarfen diese düstere Fantasie, um die Grenzen dessen zu erweitern, was in einem Headset möglich ist, und schufen eine düstere neue Welt voller Geheimnisse und großer und kleiner Gefahren."

Für die Spieler soll klar sein, dass sie in den verlassenen Landen nicht willkommen sind. Alles will euch töten. Dieses Gefühl, fremd und am falschen Ort zu sein, vermitteln die Entwickler auch durch die Umgebung.

"Alles in diesem Spiel ist auf die Behemoths ausgerichtet. Es ist wichtig, dass die Spieler von der Größe und dem Ausmaß eines jeden Endgegners beeindruckt sind. Man kämpft buchstäblich gegen einen Berg", sagt Game Director Brian Murphy. Für das unbarmherzige Terrain und die kolossalen Berge habt ihr euren Enterhaken dabei.

So ganz einsam seid ihr in den verlassenen Landen aber nicht, denn auch Plünderer ziehen durch die Gegend. Doch auch sie sind euch nicht wohl gesonnen und sind gleichzeitig geschickte Kämpfer. So kommt es zu weiteren Gefechten, in denen Skydance Games ihren grausam-guten Gore zur Schau stellen kann.