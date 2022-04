Bericht: Das neue Need for Speed kommt im November und das nicht mehr für PS4 und Xbox One

Das neue Need for Speed von Criterion Games soll angeblich in diesem Jahr erscheinen.

Zumindest behauptet das VentureBeats Jeff Grubb in einer neuen Ausgabe seiner Show Grubbsnax (via VGC).

Mit Tempo ins Weihnachtsgeschäft

Grubb zufolge soll das Spiel im Zuge des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts veröffentlicht werden.

"Need for Speed kommt noch dieses Jahr... das stimmt, das Spiel sollte im November erscheinen", sagt Grubb. "Wenn du ein Need-for-Speed-Fan bist und eine Next-Gen-Konsole gekauft hast, dann sind hier ein paar Neuigkeiten: Es ist nur für die neuen Konsolen in Arbeit."

Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr wäre man im zuletzt bekannt gegebenen Zeitrahmen für das Spiel.

Vergangenes Jahr hatte Electronic Arts das neue Need for Speed ins Geschäftsjahr 2023 (April 2022 bis März 2023) verschoben, da Criterion Games bei der Entwicklung von Battlefield 2042 aushelfen sollte.

Die bisher letzten Spiele der Reihe, Need for Speed Payback und Need for Speed Heat, erschienen in den Jahren 2017 und 2019.

Grubb spricht zwar nicht über Pläne für eine PC-Version, es wäre aber überraschend, wenn es keine gäbe. Ferner könnte Miami der Schauplatz des neuesten Teils sein, allerdings sei er sich dahingehend nicht sicher.

Im Februar 2020 hatte Electronic Arts die Verantwortung für das Franchise an Criterion Games übertragen, nachdem Ghost Games die vier jüngsten Teile der Reihe entwickelt hatte.