Beyond Good & Evils Remaster bringt eine "erzählerische Verbindung" zum zweiten Teil mit

Eine Neuerung in der kommenden Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ist ein expliziter Hinweis darauf, dass Beyond Good & Evil 2 noch lebt.

Es gibt nämlich eine neue "erzählerische Verbindung" zwischen dem ersten und dem zweiten Teil.

Ein neues Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2

Laut Ubisoft umfasst die 20th Anniversary Edition eine "exklusive neue Mission", die diese Verbindung herstellt.

"Darüber hinaus wird diese Sonderausgabe eine neue Schatzsuche enthalten, bei der die Spielenden mehr über Jades Vergangenheit erfahren und exklusive kosmetische Belohnungen sammeln können", heißt es.

"Diese exklusive neue Mission verrät auch mehr über die erzählerische Verbindung zu Beyond Good & Evil 2 und zeigt Ubisofts anhaltendes Engagement für die Reihe."

Abseits dessen verspricht man für die Neuauflage zahlreiche Verbesserungen, etwa bei Steuerung und Performance (bis zu 4K und 60 fps). Außerdem gibt es automatische Spielstände, ihr könnt Zwischensequenzen überspringen und Cross-Save auf allen Plattformen verwenden.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition erscheint am 25. Juni 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.