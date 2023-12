Black Clover M Codes für Dezember - Alle Geschenke und wie ihr sie einlöst

Kaum ist Black Clover M: Rise Of The Wizard King erschienen, gibt es auch schon die ersten Codes für das Mobile-Game. In diesem Abenteuer zum erfolgreichen Anime erwarten euch rundenbasierte Kämpfe, die euer strategisches Können herausfordern. Damit euch das leichter fällt, könnt ihr euch kostenlos einige Geschenke abholen.

Alle aktiven Codes für Black Clover M

Wenn ihr auf der Suche nach aktiven Codes für Black Clover M: Rise Of The Wizard King seid, dann ist hier eure Adresse. Um Asta seinen Weg zu erleichtern und ihn zum nächsten König der Magier zu machen, ist jede Hilfe gern gesehen - besonders, wenn ihr sie gratis bekommt. Die Welt lässt sich so auch gleich viel besser retten.

Ressourcen, Gegenstände und Währung könnt ihr euch deshalb regelmäßig kostenlos abholen, sofern ihr die Codes nicht verpasst. Hier sind alle Codes für Black Clover M:

BCMGACHAGAMING - Sieben SSR EXP Items, 100 schwarze Kristalle, 77.777 yul

- Sieben SSR EXP Items, 100 schwarze Kristalle, 77.777 yul GLOBALLAUNCHON1130 - 150 schwarze Kristalle

Imnächsten Schritt erklären wir euch, wo im Spiel ihr die Codes eingeben könnt, um die Belohnungen zu erhalten.

Wie ihr Black Clover M Codes einlöst

Um die aktiven Codes aus der Liste, die wir für euch auf dem neuesten Stand halten, einzulösen, müsst ihr erst einmal die App von Black Clover M: Rise Of The Wizard King starten.

Danach geht ihr wie folgt vor:

Klickt oben links auf euren Avatar

Kopiert eure AID

Geht zum Hauptmenü

Klickt auf das Megaphon-Symbol

Drückt "Code einlösen"

Fügt jetzt eure AID ein

Fügt danach den aktiven Code ein

Bestätigt ihr jetzt eure Eingabe, könnt ihr von den Belohnungen profitieren. Habt ihr es einmal gemacht, ist es auch gar nicht mehr so schwer. Schaut gern bald für neue Codes hier vorbei.