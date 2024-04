"Holy fuck, das war es nicht wert" - Neue Call of Duty Waffe sorgt für Fan-Ärger

Spielerinnen und Spieler von Call of Duty sind alles andere als glücklich über eine neue Waffe, die auf dem neuen King-Kong-Film basiert.

Diese Nahkampfwaffe heißt "BEAST Glove" und in der Beschreibung heißt es, dass ihr damit "so hart wie King Kong zuschlagen" könnt. Was in der Theorie eine Menge ist. Die Realität ist jedoch ernüchternder.

Viel Geld für wenig

Dass man euch nicht einfach eine enorm übermächtige Waffe an die Hand gibt, war vermutlich zu erwarten. Mal abgesehen davon: Ihr müsst insgesamt vier "Godzilla x Kong"-Bundles kaufen, bevor ihr diese Waffe als Bonus erhaltet.

Jedes dieser Bundles kostet 2.400 COD Punkte, was wiederum jeweils 20 Euro entspricht. Macht also 80 Euro, wenn ihr es auf diese spezielle Waffe abgesehen habt.

Der BEAST Glove kostet euch also so viel wie die UVP von Modern Warfare 3. Ist die Waffe das auch wert? "Ich habe den BEAST Glove gekauft, damit ihr es nicht tun müsst", lautet etwa der Titel eines Beitrags auf Reddit. Das Fazit: "Holy fuck, das war es nicht wert."

So sieht die Waffe aus.

Der Handschuhe mache trotz der Beschreibung "nichts Besonderes" und man könne "noch nicht einmal Camos darüber ausrüsten".

"Wenn ihr an dem Nahkampf-Bauplan interessiert wart, sparen euch das Geld, es ist keine 80 Dollar wert."

"Wenn man die Waffe 'inspiziert', schlägt man damit die Faust wie Kong, was ein Pluspunkt ist, aber definitiv keine 80 Dollar wert", lautet eine Antwort. Ein anderer User schreibt: "Ich kann nicht glauben, dass über diese Sache nicht mehr gesprochen wird. Versteht mich nicht falsch, ich habe Pakete gekauft. Aber damit zu werben, dass die einzige Möglichkeit, diese einzelne Blaupause zu bekommen, darin besteht, 80 Dollar plus Steuern auszugeben, ist absolut lächerlich."

Manch einer spekuliert, dass es eine Art Testlauf sein könnte. Seid also nicht überrascht, wenn es in Zukunft mehr davon gibt, selbst dann, wenn die Reaktionen nicht sehr positiv ausfallen.