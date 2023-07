Call of Duty ruft Niki Minaj und Snoop Dogg zur Pflicht

Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 2 bekommen Unterstützung von Niki Minaj sowie den im Spiel bereits bekannten Gesichtern von Snoop Dogg und 21 Savage.

Veteranen kehren zurück und nehmen Niki Minaj mit

Die drei Rapper bringt Activision ins Spiel, um das 50-jährige Jubiläum des Hip-Hop-Genres im Spiel zu feiern. Deshalb gibt es auch eine kleine Überraschung für alle CoD-Spieler.

Nicki Minaj is coming to Call of Duty 🩷 pic.twitter.com/CFYwhjWfUL — Call of Duty (@CallofDuty) July 27, 2023

"Als Teil von Call of Duty, das 50 Jahre Hip-Hop feiert, erhält jeder, der sich zwischen dem 7. und 16. August einloggt, kostenlose Hip-Hop War Tracks", so Activision. "Geht einfach an vier verschiedenen Tagen innerhalb dieses Zeitraums in Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone online - eine einfache Aufgabe für diejenigen, die täglich oder sogar nur am Wochenende spielen - um ein kostenloses Geschenk zu erhalten."

Durch das Event könnt ihr einen Hip-Hop-Track aus den 80ern, 90ern und den 2000ern erhalten. Snoop Dogg ist bereits zu Beginn der Veranstaltung in Call of Duty, Niki Minaj und 21 Savage kommen später dazu.