CoD Warzone: So sieht die neue Map aus, aber ihr müsst mit einer Einschränkung leben

Activision hat in einem Video die neue Map für Call of Duty Warzone vorgestellt.

Gleichzeitig kündigte man auch eine Einschränkung an, die damit einhergeht.

Was ändert sich?

Urzikstan heißt die neue Map für Warzone und sie ist für bis zu 100 Spielerinnen und Spieler gedacht.

Bisher waren die Maps des Spiels immer auf bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet.

"Unsere oberste Priorität ist es, ein optimales und unterhaltsames Erlebnis für alle unsere Spieler zu schaffen, das auf wichtigen Daten basiert", teilt Entwickler Raven Software mit.

"Dazu gehören 'time-to-action', die Kartengröße von Urzikstan, neue Kreis-Timings und -Größen, die gesamte Spielzeit (20 Minuten), rote Punkte, Verträge und verschiedene neue und bestehende Second-Chance-Mechanismen."

"Wir glauben, dass wir die richtige Balance gefunden haben, um mehrere Phasen anzubieten, beginnend mit fairem Infiltrieren und Plündern, gefolgt von gesunden Mid-Game-Engagements und einem Höhepunkt am Ende des Spiels, bei dem der oder die besten Spieler den Platz als Sieger verlassen."

Die Map umfasst elf Points of Interests und grenzt an die Republic of Adal an, den Schauplatz der Al-Mazrah-Map von Warzone. Urzikstan ist dabei rund 20 Prozent kleiner als Al Mazrah.

Season 1 in Modern Warfare 3 startet heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit.