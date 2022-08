Call of Duty Vanguard / Warzone: Saison 5 angekündigt - Das erwartet euch

In Kürze geht die fünfte Saison in Call of Duty Vanguard und Call of Duty Warzone an den Start.

Los geht es mit "Last Stand" am 24. August, laut Activision versammeln sich hier "die berüchtigtsten Schurken von Call of Duty zu einem aufregenden Finale".

Was euch in Saison 5 erwartet

Angeführt werden diese legendären Call-of-Duty-Schurken von Raul Menendez. Im Community-Event "Helden vs. Schurken" müsst ihr euch für eine Seite entscheiden und Caldera während der Operation: Last Call entweder verteidigen oder sabotieren.

Ferner erwarten euch zwei neue Multiplayer-Karten und im rundenbasierten Zombie-Modus "The Archon" kehrt ihr nach Ägypten zurück.

Weiterhin gibt es einen neuen Battle Pass zu Saison fünf mit neuen Belohnungen, Task Force Tyrants und mehr.

Es ist die letzte Saison in Vanguard, das entsprechende Update erscheint bereits am 23. August um 18 Uhr, für Warzone am 24. August um 18 Uhr.

Wann kommt das nächste Call of Duty?

Weiter geht es schließlich ab dem 28. Oktober 2022 mit dem neuen Call of Duty: Modern Warfare 2, sozusagen die Wachablösung für Vanguard.

Wenn ihr den neuen Shooter in der digitalen Version vorbestellt, könnt ihr die Kampagne sogar schon ab dem 20. Oktober spielen, also mehr als eine Woche früher.

Ebenfalls in diesem Jahr soll noch Warzone 2.0 an den Start gehen, eine neue Version des beliebten Battle Royale.