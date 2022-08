Call of Duty: Modern Warfare 2: Spielt die Kampagne schon eine Woche vor Release

Activision lässt euch die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 bis zu eine Woche früher spielen.

Das gilt aber nur für Vorbestellerinnen und Vorbesteller der digitalen Version des Shooters.

Wann könnt ihr die Kampagne spielen?

Laut Activision ist bei digitalen Vorbestellungen der Zugriff auf die Kampagne ab dem 20. Oktober 2022 möglich. Modern Warfare 2 erscheint regulär am 28. Oktober.

"Damit habt ihr bis zu einer Woche Zeit, um die unglaubliche, mehrere Missionen umfassende Einzelspieler-Operation zu beenden, bevor das komplette Spiel am 28. Oktober auf den Markt kommt", heißt es.

"Diese Kampagne bietet Missionen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika und wird ein unglaubliches Erlebnis auf zahlreichen Ebenen sein: Belagerungen auf hoher See mit Unterwasserkämpfen, explosive Angriffe aus 30.000 Fuß Höhe über feindlichen Festungen und hochriskante, unauffällige Stealth-Missionen sowohl in Sichtweite als auch im Schutze der Dunkelheit."

Das Ganze gilt für Vorbestellungen auf Xbox und PlayStation, ebenso im Battle.net und auf Steam.

Im kommenden Monat könnt ihr wiederum den Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 ausprobieren, wenn die Beta stattfindet. Außerdem hat Activision für den 15. September mit Call of Duty: Next ein digitales Event angekündigt.