Castlevania: 25 Jahre nach Release wurde ein neuer Cheat Code entdeckt

Eine neue Variante des klassischen Code wurde jetzt, 25 Jahre nach der Veröffentlichung, in Castlevania: Legacy of Darkness entdeckt.

Legacy of Darkness ist eine Art Director's Cut von Castlevania 64 und bietet mehrere spielbare Charaktere, die aber erst durch den Abschluss des Spiels freigeschaltet werden. Bis jetzt.

Macht es euch einfacher

Den Konami Code könnt ihr verwenden, um alle Charaktere, Outfits und Spielmodi freizuschalten.

YouTuber JupiterClimb hat den Cheat geteilt und ihr müsst im Startbildschirm den Konami Code mithilfe der gelben Buttons eingeben, allerdings ist jede Eingabe doppelt auszuführen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dadurch werden alle vier Charaktere, ihre alternativen Outfits und der Hard-Modus freigeschaltet.

Es wurden auch noch andere Codes entdeckt, mit denen ihr das Inventar maximal vergrößert, eure Waffenstärke verbesser oder die Zahl der Juwelen erhöht.

Der Konami Code (hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A) wurde erstmals 1986 in Gradius und später in vielen weiteren Spielen verwendet. Somit kommt die Verwendung in Castlevania: Legacy of Darkness nicht überraschend, aber es hat doch eine Weile gedauert, ihn zu entdecken.