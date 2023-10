Company of Heroes Collection (Switch) im Test - Pflichtprogramm für Strategie-Fans

Gelungene Switch-Umsetzung des ersten Company of Heroes mit viel Inhalt und guter Steuerung, aber anfangs ohne Multiplayer.

Dieses Jahr feierte die Company-of-Heroes-Reihe mit Company of Heroes 3 ihr Debüt auf den Konsolen. Veröffentlicht wurde Teil drei für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Nun folgt dem neuesten Ableger der allererste Teil auf Konsolen, wenn auch nicht für die eben erwähnten Plattformen, sondern für die Nintendo Switch. Die Company of Heroes Collection ist nicht weniger als Pflichtprogramm für RTS-Fans.

Company of Heroes Collection Release: 12.10.2023

Erhältlich für: Nintendo Switch

Getestete Version: Nintendo Switch

Genre: Echtzeitstrategie

Entwickler: Feral Interactive / Sega

Preis: ca. 25 Euro

17 Jahre ist das erste Company of Heroes mittlerweile alt, von seinen spielerischen Qualitäten hat es erfreulicherweise nichts eingebüßt. Die kommen auf Nintendos Konsole ebenfalls sehr gut zur Geltung, und das in einem inhaltlich umfangreichen Paket.

Hier steckt einiges drin

Einerseits umfasst die Company of Heroes Collection auf der Switch die Hauptkampagne des Originals. Diese besteht aus 15 Missionen und befasst sich unter anderem mit der Landung der amerikanischen Streikräfte in der Normandie sowie der Eroberung verschiedener französischer Städte und Regionen.

Besondere Befehle wählt ihr über Kreismenü aus, darüber läuft auch das Gruppenmanagement.

Hinzu kommen die Kampagnen der beiden Erweiterungen. Opposing Fronts ergänzt das Spiel um zwei Kampagnen sowie britische und Panzer-Elite-Fraktionen für den Skirmish-Modus. Tales of Valor bringt noch einmal drei weitere Kampagnen sowie neun freischaltbare Skirmish-Eionheiten mit sich.

Alleine damit seid ihr also eine ganze Weile beschäftigt. Auf einen Multiplayer-Modus müsst ihr in der Launch-Version der Company of Heroes Collection allerdings vorerst noch verzichten. Dieser soll laut Entwickler Feral Interactive später in einem Update nachgeliefert werden.

Steuerung und Technik auf der Switch

Im Kern funktioniert das Gameplay genauso gut und zuverlässig, wie ihr es vom PC her kennt. Ihr müsst taktisch agieren, mit euren Leuten die Deckung, die sich euch bietet, gut ausnutzen und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen, um euch gegen die Feindverbände durchzusetzen. Company of Heroes nutzt zwar das vertraute Stein-Schere-Papier-Prinzip, ist jedoch taktischer als übliche RTS-Spiele. Ihr solltet hier gut auf eure Einheiten achten, sie nicht als Kanonenfutter betrachten.

Immer die Deckung nutzen.

Die Steuerung war bereits in Company of Heroes 3 auf Xbox und PlayStation ganz gut gelungen, die Switch-Version von Teil eins macht da keine Ausnahme. Ihr könnt Einheiten gezielt auswählen, gruppieren und schnell Befehle erteilen. Natürlich ist das insgesamt langsamer als mit Maus und Tastatur, funktioniert aber zuverlässig. Zudem habt ihr eine Pause-Funktion. Währenddessen könnt ihr Befehle erteilen, die dann nach der Wiederaufnahme des Spiels ausgeführt werden. Die erste Mission bringt euch die Steuerung näher und es dauert wirklich nicht lange, bis ihr sie verinnerlicht habt und damit zurechtkommt.

In Sachen Technik gibt es ebenfalls nichts zu bemängeln. Im Handheld-Modus läuft das Spiel mit einer Auflösung von 720p, im Dock sind es 1080p. Feral liefert nach eigenen Angaben konstante 30 fps und in den Missionen, die ich gespielt habe, rüttelte auch nichts an diesem Versprechen. Company of Heroes läuft auf der Switch flüssig und weitestgehend problemlos. In den Zwischensequenzen merkt man ihm sein Alter anhand der kantigen Charaktermodelle an, sie verlieren dadurch aber nichts an ihrer Intensität. Im normalen Spielverlauf aus der Vogelperspektive merkt ihr davon sowieso nicht viel, hier sieht alles recht ansehnlich aus.

Der deutsche Konvoi landet mitten im Hinterhalt.

Company of Heroes Collection - Fazit

Im Großen und Ganzen liefert Feral Interactive mit der Portierung von Company of Heroes auf die Nintendo Switch exzellente Arbeit ab. Das Spiel läuft flüssig, hat eine gute Steuerung und bringt eine ganze Menge Inhalt mit sich. Für Echtzeitstrategie-Fans auf der Switch ist es somit absolutes Pflichtprogramm. Ganz egal, ob ihr es noch nie gespielt habt oder auf der Switch diesen Klassiker noch einmal erleben möchtet. In den Zwischensequenzen merkt man dem Spiel sein Alter zwar durchaus an, aus der normalen Perspektive hingegen eher nicht. Zudem müsst ihr zum Launch auf den Multiplayer verzichten, aber bis der per Update nachgeliefert wird, seid ihr mit den Kampagnen gut beschäftigt.

Company of Heroes Collection PRO CONTRA Sechs Kampagnen und Skirmish-Modus

Spielerisch immer noch sehr gut und taktisch

Gelungene Umsetzung auf die Switch mit guter Steuerung

Flüssige Performance ohne große Probleme Kein Multiplayer zum Launch

In Zwischensequenzen merkt man das Alter der Charaktermodelle

Ihr könnt die Company of Heroes Collection im eShop der Nintendo Switch kaufen.