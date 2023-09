Company of Heroes für Nintendo Switch angekündigt.

Feral Interactive hat eine Nintendo-Switch-Version von Company of Heroes angekündigt.

Der erste Teil der Reihe gibt somit sein Debüt auf Konsolen.

Wann erscheint Company of Heroes für Nintendo Switch?

Company of Heroes wird im Herbst 2023 für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Company of Heroes Collection, so der volle Name, umfasst das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen Opposing Fronts und Tales of Valor.

Feral Interactive verspricht eine maßgeschneiderte Benutzeroberfläche und Steuerung sowie insgesamt 41 Missionen.

Außerdem gibt es einen anpassbaren Skirmish-Modus mit anpassbaren Fraktionen, mehreren Spielmodi und zahlreichen Karten.

Zum Launch wird das Spiel aber nur den Einzelspielermodus unterstützen, der Mehrspielermodus folgt später mit einem Update.