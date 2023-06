Company of Heroes 3 (PS5, Xbox Series X/S) im Test - Geglückte Landungsoperation auf den Konsolen.

Geglückte Umsetzung des exzellenten Strategiespiels für die Konsolen, alleine der Qualitätsmodus läuft noch nicht wirklich einwandfrei.

Mehr und mehr Echtzeitstrategiespiele finden ihren Weg auf die Konsolen und das ist, wenn ihr mich fragt, ein schöner Trend. Natürlich stellt sich dabei immer die Frage nach einer vernünftigen, gut umgesetzten Steuerung. Bei Company of Heroes 3 ist das nicht anders, wenngleich in diesem Fall die auch auf dem PC bereits vorhandene taktische Pause ihren Beitrag dazu leistet, dass alles relativ stressfrei bleibt.

Company of Heroes 3 Release: 30.05.2023

Erhältlich für: PS5, Xbox Series X/S

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Echtzeitstrategie

Entwickler: Relic Entertainment / Sega

Preis: ca. 60 Euro

Ganz grundsätzlich wäre natürlich die Frage, inwiefern Echzeitstrategie mit Pause überhaupt noch Echtzeit ist. Who cares? Solange es funktioniert wie hier, können gerne mehr Vertreter dieses Genres inklusive Pause auf die Konsolen kommen. Und selbst, wenn ihr eine Abneigung dagegen habt, Strategiespiele mit dem Controller zu spielen, gibt es eine gute Nachricht: Sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X/S könnt ihr eine kompatible Maus und Tastatur verwenden, um Company of Heroes 3 zu spielen.

Company of Heroes 3 passt gut auf die Konsolen

Was das Inhaltliche betrifft, verweise ich an dieser Stelle gerne auf meinen ursprünglichen Test zur PC-Version. In den Konsolen-Versionen gibt es minimale Unterschiede, diese haben etwa weder einen In-Game-Store noch Herausforderungen, auch Modding-Support gibt’s nicht. Ausgewählte Post-Launch-Inhalte, kosmetische Objekte sowie Gameplay-Ergänzungen sollen auch auf die Konsolen kommen. Cross-Play und Cross-Progression werden nicht unterstützt.

Qualitäts- (links) und Performance-Modus. Erkennt ihr die Unterschiede?

Der größte Unterschied zum PC sind die Benutzeroberfläche sowie die Steuerung. Es gab kleinere Änderungen am Interface, ihr habt hier nicht wie am PC unten die Einheitenansicht oder das Baumenü. Hier räumt man euch auf den Konsolen mehr Sichtfeld frei. Bauen, Spezialattacken und dergleichen werden über Kreismenüs geregelt, die grundlegenden Kommandos wie bewegen und angreifen liegen auf eigenen Buttons. Wie ihr es von Strategiespielen auf Konsolen kennt, bewegt ihr euren Cursor, der sich in der Mitte des Bildschirms befindet, und wählt damit Einheiten aus und so weiter.

Wie gesagt, die taktische Pause ist hier enorm förderlich, ermöglicht sie es euch doch, in der Hitze des Gefechts – und das passiert hier des Öfteren – kurz innezuhalten, zu überlegen und neue Befehle zu erteilen, bevor alles weiterläuft. Nach kurzer Eingewöhnungsphase solltet ihr das schon relativ gut verinnerlicht haben.

Company of Heroes 3 spielt sich auch gut mit dem Controller. Alternativ könnt ihr ebenso Maus und Tastatur verwenden.

Technisch sieht Company of Heroes 3 auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 ziemlich gut aus. Zumindest, solange ihr nicht näher heranzoomt. Da fallen dann eher die matschigen Bodentexturen auf, bei den Einheiten und Gebäuden verhält es sich aber besser. Dahingehend habe ich auch keine riesig großen Unterschiede zwischen Qualitäts- (4K, 30 fps) und Performance-Modus (1080p, 60 fps) bemerkt. Sie sind da, wenn man genau hinschaut, aber es ist kein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hatte nur das Gefühl, dass der Qualitäts-Modus sich nicht so gut schlägt. Er sah nur minimal besser aus – das fällt wirklich primär in der Nahansicht auf - und lief dafür nicht so flüssig, wie man es erwarten würde. Da herrscht noch Optimierungsbedarf. Der Performance-Modus hinterließ hingegen einen äußerst stabilen Eindruck, auch in größeren Gefechten, daher würde ich definitiv empfehlen, in diesem zu spielen.

Company of Heroes 3 (PS5, Xbox Series X/S) - Fazit

Ein für mich wichtiger Faktor bei der Bewertung einer guten Umsetzung von Echtzeitstrategie auf Konsole ist immer, ob ich das Gefühl habe, dass mir das Spiel beziehingsweise seine Steuerung Steine in den Weg legt. Bei Company of Heroes 3 hatte ich zu keinem Zeitpunkt diesen Eindruck. Ja, am Anfang müsst ihr euch vielleicht kurz eingewöhnen, bis ihr alle Feinheiten der Steuerung verinnerlicht habt, aber das geht relativ schnell. Die taktische Pause leistet hier wirklich gute Arbeit dabei, dass es nie zu sehr in Hektik und Stress ausartet. Ihr habt stets die Kontrolle über alles und auch auf den Konsolen sieht das alles recht gut aus. Angesichts seiner grundsätzlichen Qualitäten und spielerischer Exzellenz, von denen hier nichts verloren geht, kann ich Company of Heroes 3 allen ans Herz legen, die mehr Echtzeitstrategie auf Konsolen wollen.