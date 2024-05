Starfield: Kommen endlich die Features, auf die wir alle warten?

Bethesda hat die Details zum großen Mai-Update für Starfield bekannt gegeben und dieses hat eine Menge im Gepäck.

Dazu gehören die versprochene Überarbeitung der Maps, ein neuer 60-fps-Modus für die Xbox Series X und mehr.

Das alles erwartet euch

Bethesdas Beitrag spricht von "großen Verbesserungen" für die Maps, analog zu den Details wurde auch ein Video veröffentlicht, das ihr unten sehen könnt.

Das Ziel von Bethesda bei der Überarbeitung war, die Maps nützlicher und detaillierter zu gestalten. Städte werden nun mit 3D-Maps dargestellt, auf denen auch interessante Punkte markiert sind.

Aktiviert ihr den Scanner, werden die entsprechenden Icons künftig direkt in der Umgebung dargestellt, was es euch einfacher machen soll, eine bestimmte Location zu finden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Des Weiteren bekommt ihr neue Gameplay-Optionen, um das Spiel mehr an eure Vorstellungen anzupassen. Dazu zählen Einstellungen, um den Schadensoutput von euch und Feinden unabhängig voneinander einzustellen, eine Zielhilfe, Munition gewichtslos zu machen, die Effektivität von Heilitems zu verringern oder zu erhöhen und mehr. Gleichzeitig führt man den neuen Schwierigkeitsgrad "extreme" ein, solltet ihr nach einer neuen Herausforderung suchen.

In eurem Schiff besteht nun die Möglichkeit, einen Modus zur Dekoration zu aktivieren. Das funktioniert ähnlich wie beim Outpost-Modus und ihr könnt allerlei mögliche Objekte direkt in der Ego-Perspektive platzieren.

Wer sich ins New Game Plus stürzt, kann seine Traits und sein Aussehen in Unity ändern, während auf der Xbox Series X neue Optionen hinzukommen, um Details oder Performance zu priorisieren. Der Performancemodus wurde dazu entworfen, um zusammen mit dem neuen 60-fps-Ziel des Spiels zu arbeiten. Ansonsten haben wir 30 fps im Qualitätsmodus. Wer einen 120-Hz-VRR-Bildschirm hat, kann zwischen 30 fps, 40 fps, 60 fps oder einer unbegrenzten Framerate wählen, wobei 40 fps als Standard eingestellt sind.

Neu ist auch, dass sich die Dialogkamera deaktivieren lässt, ihr müsst also nicht immer euren Gesprächspartnerinnen und -partnern direkt ins Gesicht starren, wenn ihr euch unterhaltet. Und es wurde an der Benutzeroberfläche des Inventars gearbeitet.

Zuerst einmal geht Update 1.11.33 in die Steam-Beta, anschließend ist es dann für alle verfügbar.

Zum Abschluss des Videos gibt es übrigens noch einen interessanten Teaser, der kurz Fahrzeuge für ein zukünftiges Update andeutet. Mehr Infos dazu gibt es aber noch nicht.