Cooler Master präsentiert den Sync X: Ein Stuhl, der Teil des Spielerlebnisses wird

Cooler Master stellt einen neuen Gaming-Stuhl vor. Mit dem Synk X will der Hersteller euch nicht nur bequem sitzen lassen, sondern auch euer Spielerlebnis verbessern. Wie der neue Stuhl euch ins Polster und gleichzeitig tiefer ins Spiel einsinken lässt, fragt ihr euch?

Der Inbegriff eines Chefsessels

Immersion erzeugt der Synk X durch das Konvertieren von Audiowellen in Vibrationen - und das in Echtzeit. So könnt ihr die Spiele nicht nur sehen und hören, sondern auch am ganzen Körper spüren. Dabei könnt ihr den Stuhl mit mehreren Plattformen, wie PCs, Konsolen, Smartphones oder TVs verbinden.

Damit die Ergonomie stimmt, habt ihr mehrere Möglichkeiten, den Synk X an eure persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Eine ausklappbare Fußstütze, verstellbare Armlehnen, Sitzhöhe und Sitzposition sowie eine stützende Rückenlehne, die ihr im Neigungswinkel bis zu 135 Grad anpassen könnt, helfen eurem Rücken dabei, die langen Gaming-Sessions durchzustehen.

Am Stuhl selbst könnt ihr außerdem verschiedene Audioquellen auswählen, die Vibrationsstärke, die Kopfhörerlautstärke einstellen sowie den Akkustand ansehen. Auch Bluetooth-Geräte können hier verbunden werden.

Dazu kommen noch hochwertiges, atmungsaktives Obermaterial, ein solider Rahmen, ARGB-Belichtung und ein schlichtes und elegantes Design.

Diese vielen Features schlagen sich im Preis nieder. So kostet der Cooler Master Synk X 1279 Euro, sobald er erhältlich ist. Auf der offiziellen Produktseite, lest ihr mehr über diesen schicken Chefsessel.