Für das Spiel Cuisineer, das einen klassischen Rogulike-Dungeoncrawler mit einer Restaurant-Simulation verbindet, kündigten Marvelous und xSeed Games nun eine Digital Deluxe Edition an. Sie wird zum PC-Release am 9. November 2023 erscheinen. Die neue Version beinhaltet ein digitales Artbook voller Skizzen, anfänglichen Konzepten und einigen Eindrücken hinter den Kulissen von den Entwicklern. Außerdem beinhaltet die Deluxe-Edition den Soundtrack digital. Sowohl der Preis der Standard, als auch der Deluxe Version wird am Veröffentlichungs-Wochende um 10 % reduziert sein.