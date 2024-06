Dark and Darker vom Summer Game Fest ist übrigens kostenlos auf Steam

Dark and Darker hatte ja schon einen recht spannenden Auftritt auf Steam, wurde dann aber von der Plattform entfernt, was an einem Rechtsstreit mit Nexon lag.

Jetzt ist der Fantasy-Extraction-Titel, den zum Teil über 100.000 Leute auf Valves PC-Spieleplattform gleichzeitig zockten, wieder da - und sogar kostenlos spielbar.

Nicht ganz 10 Gb wiegt der Gratis-Download einer umfassend spielbaren Version, die ihr durch ein 30-Euro-Upgrade auf eine Premium-Version bringen könnt.

Dadurch werden dann höhere Schwierigkeitsgrade, weitere Charakter-Slots sowie die Möglichkeit, sein Loot mit anderen Spielern zu handeln freigeschaltet. Finde ich fair!

Hier geht's zur Steam-Seite von Dark and Darker