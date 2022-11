Das hier sind die ersten Xbox Game Pass Spiele im November

Der November ist da und er hat neue Spiele für den Xbox Game Pass im Gepäck.

Die ersten neuen Spiele für den Monat November hat Microsoft heute bekannt gegeben.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im November

Ab dem heutigen 1. November sind bereits The Legend of Tianding (Cloud, Konsole und PC), The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) und The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) verfügbar.

Weiter geht es in den kommenden Tagen mit folgenden Spielen:

Ghost Song (Cloud, Konsole und PC) – 3. November

Football Manager 2023 (PC) – 8. November

Football Manager 2023 Console (Cloud, Konsole und PC) – 8. November

Return to Monkey Island (Cloud, Konsole und PC) – 8. November

Vampire Survivors (Konsole) – 10. November

Pentiment (Cloud, Konsole und PC) – 15. November

Somerville (Konsole und PC) – 15. November

Demnächst verlassen wiederum folgende Spiele den Xbox Game Pass: