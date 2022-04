Das neue PlayStation Plus startet Ende Juni auf PS5 und PS4

Der Reboot von PlayStation Plus hat nun einen konkreten Termin und europäische Spieler müssen vorerst am längsten warten.

Wie bereits zuvor angekündigt, erfolgt die Umstellung auf das neue PS Plus hierzulande im Juni. Andere Regionen sind vorher dran.

Der Zeitplan für das neue PS Plus

In den asiatischen Märkten (Japan ausgenommen) geht es sogar schon im kommenden Monat los.

Hier ist der anvisierte Zeitplan für die Einführung des neuen PlayStation Plus:

Asiatische Märkte (Japan ausgenommen) – 23. Mai 2022

Japan – 1. Juni 2022

Nord- und Südamerika – 13. Juni 2022

Europa – 22. Juni 2022

Gleichzeitig erweitert man den Cloud-Streaming-Zugang auf weitere Länder. Neu hinzu kommen Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Malta, Polen, Zypern, Rumänien, die Slowakei und Slowenien.

Alles neu macht der Juni

Mit dem neuen PlayStation Plus werden insgesamt drei Stufen eingeführt. PlayStation Plus Essentials bietet die gleichen Vorteile wie das aktuelle PS Plus und kostet 8,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein Jahr.

PS Plus Extra gibt euch zusätzlich Zugriff auf eine Bibliothek aus rund 400 herunterladbaren PS5- und PS4-Spielen. Neue Titel sollen regelmäßig hinzukommen. Der Preis liegt hier bei 13,99 Euro pro Monat, 39,99 Euro für drei Monate und 99,99 Euro für ein Jahr.

Die teuerste Option für 16,99 Euro pro Monat, 49,99 Euro für drei Monate und 119,99 Euro für ein Jahr ist PS Plus Premium. Hier erhaltet ihr auch noch Zugriff auf Spiele von PS3 (nur Streaming), PSone, PS2 und PSP (Download und Stream).

Mehr zum neuen PlayStation Plus erfahrt ihr hier.