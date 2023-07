Dave the Diver: Seepferdchen fangen - So wird’s gemacht!

Ein Seepferdchen in Dave the Diver zu fangen, kann ohne die passende Ausrüstung eine echte Herausforderung sein, zumal die Kreaturen recht klein sind.

Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich entsprechend vorzubereiten. Unser Guide zeigt euch, was ihr tun müsst, um in Dave the Diver an ein Seepferdchen zu kommen!

Inhalt:

Wie fange ich ein Seepferdchen in Dave the Diver?

Seepferdchen könnt ihr grundsätzlich überall im Ozean von Dave the Diver finden. Wie erwähnt, sind sie aber recht winzig und es ist schwierig, sie zu fangen. Da hilft euch auch die Harpune nicht weiter.

Damit ihr Seepferdchen zuverlässig fangen könnt, benötigt ihr ein Netz. Das erhaltet ihr nach dem Erfüllen einer bestimmten Aufgabe (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Nähert ihr euch damit einem Seepferdchen, seht ihr eine Eingabeaufforderung daneben, wodurch ihr das Netz in die Richtung des Seepferdchens schwingt und es fangen könnt!

Wo kriege ich das Netz in Dave the Diver?

Bevor ihr das Netz in Dave the Diver bekommen könnt, müsst ihr zuerst eine Nebenmission abschließen.

Haltet dazu im Sushi-Restaurant nach dem NPC Maki Ausschau. Schließt ihre Mission ab, um das Netz zu erhalten. Seht ihr Maki noch nicht, spielt einfach weiter, bis sie dort auftaucht.

Mit eurem frisch verdienten Netz könnt ihr dann nicht nur Seepferdchen relativ einfach fangen, sondern auch noch Käfern und andere Kreaturen von ähnlicher Größe.

Viel Spaß mit Dave the Diver!