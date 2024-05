Die besten Angebote für PS5 und PS4 bei den Days of Play im PlayStation Store!

Die Days-of-Play-Aktion von Sony hat begonnen und umfasst auch eine neue Angebotsaktion im PlayStation Store. Knapp 1.000 Angebote gibt es insgesamt.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 13. Juni 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Rise of the Ronin (59,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Krieg, Seuchen und politische Unruhen wüten in Japan. Und als namenloser Krieger, der das Schicksal Japans in den Händen hält, seid ihr mittendrin. Die Entwickler von Nioh und Ninja Gaiden lassen euch Entscheidungen treffen und bieten euch ein Kampfsystem mit unterschiedlichen Komplexitätsstufen an, das sich für verschiedene Spielstile eignet.

Red Dead Redemption 2 (19,79 €, 67 Prozent Rabatt)

Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang befinden sich im Amerika des Jahres 1899 auf der Flucht, verfolgt von Bundesagenten und Kopfgeldjägern. Während die Gang so ums Überleben kämpft, entbrennen auch interne Konflikte und Arthur sieht sich gezwungen, zwischen seinen Idealen und seiner Loyalität zu entscheiden. Ein spannendes, umfangreiches Western-Epos von Rockstar.

It Takes Two (11,99 €, 70 Prozent Rabatt)

Koop-Spaß steht in diesem Plattformer-Adventure im Mittelpunkt. Gemeinsam müsst ihr Hindernisse überwinden und euch unterstützen, während ihr zeitgleich die Geschichte einer zerbrochenen Beziehung erlebt. Letztlich auch ein schöner Test, wie gut ihr beim gemeinsamen Spielen miteinander klarkommt.

Avatar: Frontiers of Pandora (47,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Frontiers of Pandora verschlägt euch in das unbekannte westliche Grenzgebiet von Pandora. Als Na'vi wurdet ihr dort von Menschen entführt und von ihnen geprägt. Jahre später seid ihr nun endlich frei, müsst euch jedoch in eurer eigenen Heimat zurechtfinden und gleichzeitig die Militärorganisation RDA bekämpfen.

Arbeitet in It Takes Two zusammen, um eure Ziele zu erreichen.

Alan Wake 2 (47,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Nach vielen Jahren des Wartens hat Alan Wake endlich eine Fortsetzung bekommen. Das Geschehen dreht sich sowohl um FBI-Agentin Saga Anderson, die Ritualmorde in Bright Falls untersucht, wie auch um Alan Wake selbst, der weiterhin in einem Albtraum gefangen ist und aus seinem Gefängnis zu entkommen versucht.

Dead Island 2 (34,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Los Angeles wurde von einem tödlichen Virus heimgesucht und ist nun voller Zombies. Natürlich seid ihr mittendrin und sucht nach der Wahrheit hinter dem Ausbruch der Epidemie. Zugleich seht ihr immun gegen das Virus und versucht herauszufinden, warum das so ist. Auf jeden Fall eine blutige Angelegenheit!

Diablo 4 (39,99 €, 50 Prozent Rabatt)

In Blizzards Action-Rollenspiel bringt ihr einmal mehr Scharen des Bösen um die Ecke. Ihr verbessert eure Fähigkeiten, kämpft euch durch Dungeons und sucht nach Beute. Die Welt könnt ihr dabei nach Lust und Laune erkunden, der Kampagne folgen oder euch mit zahlreichen anderen Aktivitäten beschäftigen. Eins bleibt aber überall gleich: Ihr verkloppt eine Menge Monster!

Hi-Fi Rush (17,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Ihr seid der Möchtegern-Rockstar Chai und rebelliert mit euren Mitstreitern gegen einen bösen Tech-Megakonzern. Eure Moves werden dabei durch Beats verstärkt, also müsst ihr dem richtigen Rhythmus folgen, um eure Gegner effektiv zu bekämpfen. Leider das letzte Spiel von Tango Gameworks vor der Schließung des Studios, aber ein sehr gutes!