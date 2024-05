Days of Play locken mit Rabatt für PlayStation 5, PSVR 2 und vielem mehr

Morgen beginnt die diesjährige Days-of-Play-Aktion von Sony, die das Unternehmen heute offiziell angekündigt hat.

Die Days of Play 2024 laufen vom 29. Mai bis zum 12. Juni 2024 und umfassen verschiedene Rabatte und Aktionen.

Das erwartet euch bei den Days of Play

Sowohl bei PlayStation Direct als auch bei teilnehmenden Handelspartnern (etwa Media Markt) gibt es Rabattaktionen auf Konsolen, Spiele und mehr.

Auf die PlayStation 5 sowie auf die PlayStation 5 Digital Edition gibt es jeweils 50 Euro Rabatt.

Bei PlayStation VR2 und dem PlayStation-VR-2-Bundle mit Horizon Call of the Mountain bekommt ihr jeweils 100 Euro Rabatt.

Ebenso im Preis reduziert sind verschiedene DualSense-Controller und es gibt 20 Euro Rabatt auf verschiedene Spiele, darunter Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, MLB The Show 24 und Rise of the Ronin.

Im Juni bekommt ihr bei den PlayStation-Plus-Spielen noch ein paar zusätzliche Spiele als Bonus obendrauf, während im PlayStation Store zwei Wochen lang die Days-of-Play-Aktion läuft. Dazu hälen auch mehrere 24-Stunden-Blitzangebote.

Nachfolgend noch weitere Days-of-Play-Aktivitäten: