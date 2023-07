Der beste Hund der Welt hat zwei Beine - und ist im neuen Pikmin 4 Trailer zu sehen

Nachdem ich letztens schon geschockt feststellen musste, dass Pikmin 3 über zehn Jahre alt ist, darf man vermutlich annehmen, dass Pikmin 4 für nicht gerade wenige Spieler der Erstkontakt mit dieser Reihe sein wird.

Das hat vermutlich Nintendo dazu bewogen, diesen zuckersüßen Überblicks-Trailer zu veröffentlichen, der mit beinahe fünf Minuten verhältnismäßig lang ist. Es werden nicht nur die verschiedenen Pikmin-Sorten vorgestellt und die Geschichte des vierten Teils umrissen. Wir bekommen auch den knuffigen zweibeinigen "Hund" Otschin ausgiebig zu sehen.

Der Trailer ist wirklich hübsch geschnitten, die Szenen zwischen Pikmin und Spielerfigur - die diesmal nicht Captain Olimar ist - einfach hinreißend. Schaut es euch am besten selbst an:

Die Pikmin und du.

Mir hat Pikmin 4 schon sehr viel Spaß gemacht, wie ihr auch in meinem Artikel Es gibt einen Hund in Pikmin 4, aber ihr könnt ihn nicht streicheln – und was Teil 4 mit Zelda gemeinsam hat nachlesen könnt. Ich gebe zu, Otschin ist mit Abstand das beste an dem neuesten Teil des Light-Strategiespiels, nicht zuletzt, weil man ihn reiten kann.

Im eShop gibt es jedenfalls eine Demo, die ihr ausprobieren könnt. Und das Beste: Der Spielfortschritt wird in die fertige Version des Titels übernommen, wenn ihr ihn am 21. Juli kauft.