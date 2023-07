Pikmin 4: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Die kleinen Pikmin sind wieder da. In Pikmin 4 verstecken sie sich erneut in Vorgärten, hinter Zäunen und unter Sofas. In der Rolle eines selbsterstellten Raumfahrers müssen wir sie finden, gruppieren, befehligen, über Hindernisse manövrieren und das Zeitlimit im Auge behalten.

Sie schleppen Früchte und Alltagsobjekte für uns, während wir mit der schrillenden Pfeife für Ordnung sorgen und die Truppe kommandieren. Im vierten Teil der Hauptreihe gibt es wieder zahlreiche Objekte zu bergen, Gegner zu erledigen, Käfer zu verprügeln und mehr. Für die Übersicht aller Schätze, Areale, aller Gestrandeten und Missionen auf dem Weg empfiehlt sich die Komplettlösung zu Pikmin 4 auf Nintendo Switch. Diese wird jeden Tag aktualisiert.

Pikmin 4: Komplettlösung - Inhalt

Ein paar Worte zum Aufbau der Lösung: Die Spielstruktur von Pikmin 4 ist in Tage eingeteilt, an denen man anstellen kann, was man möchte. Eine eine strikte Trennung in Tag 1, 2, 3 usw. hätte wenig Sinn. Daher findet ihr an dieser Stelle nach und nach alle Missionen sowie die einzelnen Gebiete mit Schätzen, je nachdem, was benötigt wird.

Alle Hauptmissionen

Weitere Missionen in Kürze...

Alle Gebiete mit Schätzen

Stille Ufer (in Kürze...)

Weitere Gebiete, Schätze und Höhlen in Kürze...

Tipps und Tricks zu Pikmin 4

Nutzt den Tag : Das alte Prinzip der tickenden Uhr passt zu Pikmin wie die Faust aufs Auge. Die Erkundung der Gebiete ist an ein Zeitlimit geknüpft. Jeder Tag dauert genau 15 Minuten in Echtzeit. Darin könnt ihr tun, was ihr möchtet (und schafft). Ihr könnt beliebig viele Tage erkunden, nur ist jeder davon in seinem Ablauf begrenzt.

: Das alte Prinzip der tickenden Uhr passt zu Pikmin wie die Faust aufs Auge. Die Erkundung der Gebiete ist an ein Zeitlimit geknüpft. Jeder Tag dauert genau 15 Minuten in Echtzeit. Darin könnt ihr tun, was ihr möchtet (und schafft). Ihr könnt beliebig viele Tage erkunden, nur ist jeder davon in seinem Ablauf begrenzt. In Höhlen kann die Zeit nicht ablaufen : Schließt ihr die Höhle ab und gelangt wieder an die Oberfläche, springt der Zeiger einfach ein Stück nach vorn. Mittendrin kann aber nichts passieren.

: Schließt ihr die Höhle ab und gelangt wieder an die Oberfläche, springt der Zeiger einfach ein Stück nach vorn. Mittendrin kann aber nichts passieren. Keine Pikmin zurücklassen : Neigt sich der Tag dem Ende zu, geht sicher, dass ihr alle Pikmin zu euch zurückpfeift (B-Taste) und sie bei euch habt, dann können sie nicht verlorengehen. Ihr müsst sie nicht extra in die Zwiebel zurückschicken. Es genügt, wenn sie unter eurer Kontrolle sind.

: Neigt sich der Tag dem Ende zu, geht sicher, dass ihr alle Pikmin zu euch zurückpfeift (B-Taste) und sie bei euch habt, dann können sie nicht verlorengehen. Ihr müsst sie nicht extra in die Zwiebel zurückschicken. Es genügt, wenn sie unter eurer Kontrolle sind. Merkt euch nicht erreichbare Schätze : Nicht alle Schätze, die ihr in den Arealen seht, sind gleich zu bekommen. Viele verlangen nach einer speziellen Pikmin-Art (die ihr womöglich noch nicht habt) oder liegen an schwieriger erreichbaren Stellen. Auf der Karte werden die Schätze mit einem Stern gekennzeichnet.

: Nicht alle Schätze, die ihr in den Arealen seht, sind gleich zu bekommen. Viele verlangen nach einer speziellen Pikmin-Art (die ihr womöglich noch nicht habt) oder liegen an schwieriger erreichbaren Stellen. Auf der Karte werden die Schätze mit einem Stern gekennzeichnet. Sammelt Rohmaterialien : Diese hellblauen Steinchen finden sich überall und können wie andere Objekte von den Pikmin getragen werden. Sobald ihr das Crewmitglied Russ gefunden habt, kann der Tüftler daraus nützliche Ausrüstung anfertigen, etwa eine Erkundungsdrohne oder einen Schatzsensor.

: Diese hellblauen Steinchen finden sich überall und können wie andere Objekte von den Pikmin getragen werden. Sobald ihr das Crewmitglied Russ gefunden habt, kann der Tüftler daraus nützliche Ausrüstung anfertigen, etwa eine Erkundungsdrohne oder einen Schatzsensor. Reparaturen mit Lehm : Die Rohmaterialien können auch in Lehm umgewandelt werden, um in den Arealen z.B. Brücken zu reparieren. Werft einfach die Pikmin auf eine kaputte Brücke, damit sie losgehen, sich Lehm besorgen und die instandsetzenden Arbeiten verrichten.

: Die Rohmaterialien können auch in Lehm umgewandelt werden, um in den Arealen z.B. Brücken zu reparieren. Werft einfach die Pikmin auf eine kaputte Brücke, damit sie losgehen, sich Lehm besorgen und die instandsetzenden Arbeiten verrichten. Otschin kann verbessert werden : Der treue Hund, der immerhin das Cover von Pikmin 4 ziert, ist ein sehr wichtiger Begleiter im Spielverlauf, nicht nur, weil er permanent an eurer Seite und in viele Spielmechaniken eingebunden ist. Er kann auch verbessert werden. Anführerin Shepherd ist für das Hundetraining zuständig. Bei ihr kann Otschin durch gesammelte Motivation (die er regelmäßig erhält, wenn Überlebende gerettet werden) verbessert werden, etwa seine Kraft beim Ziehen, der Angriff oder die Aufladezeit des Sprints.

: Der treue Hund, der immerhin das Cover von Pikmin 4 ziert, ist ein sehr wichtiger Begleiter im Spielverlauf, nicht nur, weil er permanent an eurer Seite und in viele Spielmechaniken eingebunden ist. Er kann auch verbessert werden. Anführerin Shepherd ist für das Hundetraining zuständig. Bei ihr kann Otschin durch gesammelte Motivation (die er regelmäßig erhält, wenn Überlebende gerettet werden) verbessert werden, etwa seine Kraft beim Ziehen, der Angriff oder die Aufladezeit des Sprints. Im Basislager keine Eile : Neu in Pikmin 4 ist das Basiscamp, in dem kein Zeitdruck herrscht. Hier könnt ihr zwischen den Tagen in aller Ruhe mit den geretteten Crewmitgliedern sprechen, den Hund trainieren, neue Ausrüstung bauen und ein paar Primeln ernten, um die Pikmin-Population zu vergrößern.

: Neu in Pikmin 4 ist das Basiscamp, in dem kein Zeitdruck herrscht. Hier könnt ihr zwischen den Tagen in aller Ruhe mit den geretteten Crewmitgliedern sprechen, den Hund trainieren, neue Ausrüstung bauen und ein paar Primeln ernten, um die Pikmin-Population zu vergrößern. Jeder Gerettete hat eine Aufgabe: Findet ihr eine Person und rettet sie, unabhängig davon, ob sie zur Rettungscrew gehört oder nicht, dann schaut im Lager bei ihr vorbei. Jeder NPC hat eine Aufgabe und bietet verschiedene Dienste an, die euch beim Abenteuer helfen. Hier springt gern mal eine Nebenmission heraus.