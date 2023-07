Diese Pikmin 4 Terrarium-Spielzeuge sind der hübscheste Haufen nutzloses Zeug, den ihr in 2023 kaufen werdet

Klar, dass so etwas nun kommt, da Pikmin 4 in den Startlöchern steht. Trotzdem wundert es mich, warum nicht schon früher jemand darauf gekommen ist, Pikmin-Dioramas als Fanartikel anzubieten. Die Miniaturbiester drängen sich ja geradezu für eine Art herziges Terrarium auf.

So lautet auch der Name des neuen Spielzeugs (denn machen wir uns keine Illusionen!) von Re-Ment: Pikmin Terrarium Collection. Und auch, wenn es kein komplettes Terrarium ist (das dann bitte als Nächstes herstellen, auf mindestens 60x30x30 cm!), sondern einzelne, bauchige, verkorkte “Fläschchen”, sieht man schon gut, wie reizvoll solch detaillierte Miniaturszenen sein können.

Aus den Bildern ist nicht zu erkennen, wie groß die einzelnen Stücke sind – ich schätze, für einen Sechserpack für keine 50 Euro sie sind kleiner, als man denkt – und ich habe keine Ahnung, was jetzt eigentlich drin ist im Paket. Sechs unterschiedliche Modelle beziehungsweise Szenen gibt es. Händler Playasia spricht von “6 Packs/Box”, aber auch schreibt im nächsten Satz etwas von “Sammeln und Tauschen und man bekommt von jedem eins”.

Ihr braucht keine Fanartikel mehr, die nur als Staubfänger im Regal enden? Diese Kollektion hat da ein Wörtchen mitzureden!

Was ist es denn nun? Die komplette Kollektion mit einer Bestellung? Wozu dann “sammeln und tauschen”? Vielleicht hilft mir einer von euch auf die Sprünge. Die einzelnen Stücke sehen, soweit ich das anhand der kleinen Bilder beurteilen kann, tatsächlich ziemlich lustig aus.

Wir sehen rote Pikmin im Kampf gegen ein Feuer spuckendes Rettichmonster, einen roten Pikmin, der einigen blauen beim Schwimmen zuschaut, winkende Elektro-Pikmin und ein bunter Mix der Pflanzenwesen, die eine Orange zum Lager zurückschleppen. Natürlich darf auch Captain Olimar nicht fehlen, wie er einen roten Pikmin unter großer Anstrengung aus der Erde zieht. In der letzten Miniatur verspeist gerade ein stieläugiges Ungetüm gegen ihn kämpfende Pflanzenfreunde, einschließlich eines kleinen blauen Pikmin-Geists, der vor ihm aufsteigt.

So oder so: Sein Interesse an einer Vorbestellung meldet man bis zum 24. Juli bei Playasia an, allerdings ist es nicht garantiert, dass man dann auch ein Exemplar erhält. Und bis zur Auslieferung müssen sich die Glücklichen, die den Zuschlag bekommen, sogar bis Ende November gedulden. Dann wiederum: Wann, wenn nicht im tiefsten Herbst, könnte man besser einen Tupfen grün in seiner Wohnung vertragen?

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023 für Nintendo Switch.