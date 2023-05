Der Livestream zum Summer Game Fest verspricht drei oder vier "ziemlich große" Dinge.

Das Summer Game Fest rückt näher und mit ihm der Livestream, der das alles ins Rollen bringt.

Und für diesen verspricht Host und Producer Geoff Keighley einmal mehr große Dinge.

Da kommt was Großes

Tatsächlich spricht er von drei oder vier Dingen, die "für diese Zielgruppe ziemlich groß" sind.

Insgesamt soll die Show rund zwei Stunden dauern, es gibt Premieren, Gameplay-Demos und Ankündigungen. Dadurch erhalte man die "Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen, Spiele zu präsentieren und ein wenig mehr Kontext zu diesen Spielen zu vermitteln".

"Wie ich bei diesen Shows immer sage, machen ein oder zwei Spiele den ganzen Unterschied aus", sagt er. "Als Produzent ist es eine Herausforderung, denn manchmal hat man diese Spiele, manchmal nicht, manchmal denkt man, dass man sie hat, und sie fallen weg oder es ändert sich etwas."

Das Summer Game Fest beginnt mit dieser Show am 8. Juni 2023 um 21 Uhr deutscher Zeit. Am 11. Juni geht es mit dem Xbox Showcase und Starfield Direct weiter, am 12. Juni folgt Ubisoft.

Insgesamt gibt es beim Summer Game Fest 40 Partner, darunter PlayStation, Xbox, Capcom, Sega, CD Projekt, Bandai Namco, EA, Epic Games, Netflix, Activision, Square Enix, Ubisoft und Warner Bros.

Die erste große Show der sommerlichen Monate findet aber schon in dieser Woche statt. Am morgigen Mittwoch, den 24. Mai 2023, wird ab 22 Uhr der PlayStation Showcase ausgestrahlt.