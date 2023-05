Der Planet der Rabatte ist zurück: Die besten Angebote für PS5 und PS4.

Im PlayStation Store ist die Angebotsaktion "Planet der Rabatte" zurück und verspricht euch Ersparnisse von bis zu 80 Prozent.

Der Sale läuft noch bis zum 8. Juni 2023 und nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4 für euch heraus.

Günstiger zu haben ist zum Beispiel die Deluxe Edition von Gotham Knights. Diese kostet euch 31,34 Euro und bringt mit dem Visionärspaket ein paar zusätzliche Items mit sich. Wenn ihr euch lieber auf andere Art prügeln möchtet, empfiehlt sich die Ultimate Edition von Mortal Kombat 11 für 14,99 Euro. Hier stecken neben dem Hauptspiel noch das Kombat-Pack 1, die Aftermath-Erweiterung und das Kombat-Pack 2 mit drin. Deutlich ruhiger geht es in Cities Skylines Remastered zu. 11,99 Euro kostet euch diese Version, in der ihr auf der PS5 noch größere Städte mit mehr Optionen bauen könnt. Mit dem deutschen Computerspielpreis als bestes Spiel wurde hingegen unlängst Chained Echoes ausgezeichnet. Für 19,99 Euro könnt ihr euch selbst von dem 16-bit-Rollenspiel überzeugen.

Chained Echoes wurde jüngst als bestes deutsches Spiel gekrönt.

Für 1,49 Euro könnt ihr in Serial Cleaner als Tatortreiniger bei der Mafia anheuern und die Spuren des organisierten Verbrechens verwischen. Mit 1,99 Euro nicht viel teurer ist Bomber Crew. Wie der Name schon sagt, kümmert ihr euch hier um die Crew eines Bombers und müsst im Zweiten Weltkrieg verschiedene Missionen erfüllen. Im Remaster Rogue Trooper Redux kämpft ihr euch als Ein-Mann-Armee in 13 futuristischen Missionen durch zahlreiche Gegner, was ihr für 2,49 Euro tun könnt.

Rogue Trooper Redux ist ein HD-Remaster von Rebellion.

Nicht minder actionreich geht es in Door Kickers: Action Squad zur Sache. Aus der seitlichen Perspektive nehmt ihr es für 2,99 Euro (2,24 Euro mit PS Plus) in der Rolle eines Polizisten mit Verbrechern und anderen Gangstern auf. Tote Leute landen schließlich auf dem Friedhof und darum geht es in Graveyard Keeper. Zum Preis von 3,99 Euro könnt ihr euren eigenen Friedhof verwalten, Hexen verbrennen und andere Dinge tun, Hauptsache ihr profitiert am Ende davon. Retro-Racing-Charme bekommt ihr wiederum in Horizon Chase Turbo, das von den Rennspiel-Hits der 80er und 90er Jahre inspiriert ist. Wer in Nostalgie schwelgen möchte, sollte die 3,99 Euro investieren.

Door Kickers lässt euch im Retro-Look ballern.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten