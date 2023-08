Cities Skylines 2 bietet euch viel Platz, ist rund fünfmal größer als sein Vorgänger!

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Cities: Skylines 2 im Oktober liefert Entwickler Colossal Order weiterhin neue Details in Form von Videos und Entwicklertagebüchern.

Im neuesten Update beleuchtet man die Karten des Spiels und ihre deutliche Erweiterung im Vergleich zum Vorgänger.

Deutlich mehr Spielfläche

Im ursprünglichen Cities: Skylines konnten Spieler auf einem spielbaren Bereich von 5x5 Kacheln bauen und hatten die Möglichkeit, neun weitere Kacheln freizuschalten.

Jede dieser Kacheln war 1,92 x 1,92 km groß, was zu einer gesamten spielbaren Fläche von 92,16 km² und einem Platz zum Städtebau von bis zu 33,18 km² führte.

In Cities: Skylines 2 hingegen wurde die Größe deutlich erhöht. Eine einzelne Kachel ist jetzt zwar nur noch etwa ein Drittel so groß wie im Vorgänger, aber Spieler können dafür insgesamt 441 Kacheln freischalten. Dies ermöglicht eine riesige bebaubare Fläche von 159 km², etwa fünfmal größer als im Original.

Interessanterweise müssen die freischaltbaren Kacheln in Cities: Skylines 2 nicht nebeneinander liegen, was neue Möglichkeiten für die Schaffung isolierter Kleinstädte oder die Verbindung zum Rand der Karte für neue Verbindungen in andere Regionen eröffnet. Darüber hinaus wurde das Höhenlimit der Karte deutlich erhöht, was ebenfalls für mehr Freiheiten sorgen soll.

Cities Skylines 2 erscheint am 24. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

