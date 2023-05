Die besten Levels in Star Wars Spielen.

Viele, viele Star-Wars-Spiele hat es über die Jahre gegeben und in ihnen haben wir uns durch noch weit mehr Levels gekämpft. Fremde Welten wurden erkundet, Schlachten geschlagen und jede Menge Außerirdische liefen uns über den Weg. Nicht jeder Level hinterlässt seinen Eindruck, manchen gelingt das aber schon. Weil sie technisch brillant umgesetzt wurden. Weil sie spannend oder episch sind. Oder weil sie einfach eine detailgetreue Nachbildung sind. Es gibt viele Gründe.

An dieser Stelle präsentieren wir euch in unserer Liste einige der besten Levels aus Star-Wars-Spielen. Ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit, im Laufe der Zeit werden wir noch den ein oder anderen Eintrag ergänzen. Und mit diesen hier machen wir den Anfang…

Die Schlacht von Endor (Star Wars Battlefront 2)

Gerade zu Anfang hatte Star Wars Battlefront 2 eine Reihe von Problemen und Kritikpunkt, die grafische Darstellung war es allerdings nicht. Der Eröffnungslevel der Kampagne bietet gleich eine alternative Sichtweise auf die bekannte Schlacht von Endor. Iden Versio und das Inferno-Geschwader kämpfen am Boden, nachdem es den Rebellen gelungen ist, den zweiten Todesstern zu zerstören. Ihr arbeitet euch durch die dichten Wälder vor, hinter jeder Ecke könnten Gegner lauern und die Spuren des Kampfes zeigen sich mehr und mehr. Die Frostbite Engine lässt in Battlefront 2 nicht nur hier ihre Muskeln spielen.

Nur (Star Wars Jedi: Fallen Order)

Nur stellt den Höhepunkt dessen dar, was euch in Star Wars Jedi: Fallen Order erwartet. Die Wasserwelt befindet sich im Mustafar-System und beherbergt das Hauptquartier der Inquisitoren. Das ist an sich schon ein furchteinflößender Ort, aber Cal Kestis begibt sich selbstbewusst dorthin, um es im großen Finale nicht nur mit der Zweiten Schwester aufzunehmen. Vielmehr hat auch Darth Vader einen Überraschungsauftritt und stellt einmal mehr zur Schau, wie mächtig er auf seinem Höhepunkt ist. Ein Ort, der Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nach dem Debüt in Nur war die Inquisitoren-Festung übrigens auch in Obi-Wan Kenobi zu sehen.

TIE-Fabrik (Star Wars: The Force Unleashed)

Direkt im ersten großen Level von Star Wars: The Force Unleashed bekommt ihr bereits einen guten Eindruck von Starkillers Fähigkeiten. Es ist sozusagen eine große Spielwiese, auf der ihr euch austoben und seine Machtkräfte ausprobieren könnt. Ihr schleudert ganze TIE-Jäger durch die Gegend, zerstört regelrecht ganze Hangars. Und zum Abschluss nehmt ihr es auch noch mit dem Jedi General Kota auf. Es ist ein wichtiger Level, der die Story in Fahrt bringt. Und das tut er auf eine eindrucksvolle Art und Weise.

Angriff auf den Todesstern (Star Wars Rogue Squadron 2: Rogue Leader)

Bis heute ist der Flug durch den Todessterngraben am Ende von Star Wars Episode 4 eine der legendärsten Szenen der Filmreihe. Und seitdem wurde exakt diese Szene in vielen verschiedenen Videospielen verarbeitet. Look und Feeling hat Rogue Squadron 2 auf Nintendos GameCube ziemlich gut eingefangen und das sieht auch heute noch sehr ansehnlich aus. Es ist gleich der erste Level des Spiels und ihr könnt direkt den Todesstern in Milliarden kleiner Einzelteile sprengen. Was für ein Einstieg.

Die Schlacht um Hoth (Star Wars: Shadows of the Empire)

Ähnliches wie beim Flug durch den Todessterngraben und anderen Star-Wars-Schlachten gilt auch für die Schlacht um Hoth, dass sie bereits in vielen verschiedenen Star-Wars-Videospielen zu sehen war. Shadows of the Empire hat das besonders gut hinbekommen, untermalt von einem tollen Soundtrack. Das war ein echtes Erlebnis auf dem Nintendo 64, mit dem Snowspeeder nicht nur die imperialen Suchdroiden zu zerlegen, sondern ebenso die AT-ATs per Seil zu Fall zu bringen.