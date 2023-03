Die besten Retro- und Remaster-Angebote für PS5 und PS4 - Neue Aktion im PlayStation Store.

Es muss nicht immer ein brandneues Spiel sein, mit dem man seinen Spaß haben kann. Auch Retro-Spiele oder Remasters euch viel Freude bereiten, ganz egal, ob ihr sie zum ersten Mal spielt oder nicht.

Auf Retro-Games und Remasters konzentriert sich der neueste Sale im PlayStation Store. Bis zum 23. März 2023 um 0:59 Uhr könnt ihr euch entsprechende Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 günstiger sichern.

Möchtet ihr euch auf das demnächst erscheinende Dead Island 2 einstimmen? Das könnt ihr sehr günstig mit der Dead Island Definitive Edition (2,99 Euro) tun, entweder alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern. Indes erlebt ihr in BioShock 2 Remastered (4,99 Euro) die aus Teil eins bekannte Unterwasserstadt Rapture acht Jahre später durch eine andere Perspektive. Die Neuauflage des Klassikers Oddworld: Abe's Oddysee, Oddworld: New 'n' Tasty, kostet euch in der Complete Edition 5,24 Euro. Erkundet alte Ruinen, flüchtet vor tödlichen Kreaturen und Jagdgesellschaften.

BioShock 2 zeigt euch Rapture aus einem anderen Blickwinkel.

Zum gleichen Preis sichert ihr euch das Paket Shenmue 1 & 2 mit überarbeiteten Versionen der Klassiker rund um Ryo Hazuki. Deren Interface wurde überarbeitet und ihr habt unter anderem die Wahl zwischen moderner und klassischer Steuerung. Klassisch geht es auch im Rollenspiel Rogue Galaxy (7,49 Euro) zur Sache. Diese Version des PS2-RPG-Klassikers bringt ein optimiertes Rendering für die PS4 mit sich und wurde zudem mit Trophäen ausgestattet. Gleich mehrere Spiele bekommt ihr wiederum mit der Mega Man Legacy Collection 2 (7,94 Euro). Die Sammlung lässt euch mehrere Abenteuer von Capcoms bekanntem Blauen Bomber erleben, inklusive zusätzlicher neuer Inhalte.

Die Mega Man Legacy Collection 2 umfasst mehrere Spiele.

Stattdessen wollt ihr lieber aus der Ego-Perspektive ballern? Auch kein Problem, dafür gibt es Crysis Remastered (9,89 Euro). Der Shooter wurde für eine neue Hardwaregeneration optimiert, bringt eine überarbeitete Grafik und Raytracing mit sich. Zwei Spiele erwarten euch in Batman: Return to Arkham (9,99 Euro). Diese Collection umfasst sowohl Arkham Asylum als auch Arkham City mit verbesserter Grafik und allen Zusatzinhalten. Und um noch einmal auf Zombies zurückzukommen. Die beiden Capcom-Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 sind aktuell für jeweils 9,99 Euro zu haben.

Ballert euch durch das in Deutschland entwickelte Crysis.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten