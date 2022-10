Die besten Schnäppchen für die PlayStation im Halloween-Sale unter 10 Euro - Ideal zum Warten auf God of War

Es ist Herbst. Es wird nicht mehr Herbst, wir sind mittendrin, das müssen wir akzeptieren und damit das leichter fällt, gibt es Halloween. Nein, nicht wegen der Kostüme, Süßigkeiten und Horror-Film-Marathons, sondern, weil ihr eure PlayStation für kleines Geld mit Spielen befüllen könnt. Hier also einige der besten Schnäppchen aus dem aktuellen PSN-Sale, nicht alles Horror, aber alle unter 10 Euro.

Es beginnt gleich stark mit zwei der besten Horror-Games, die ihr für späte Grusel-Stunden kaufen könnt. Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake gibt es aktuell für 9,99 Euro und solltet ihr eines der beiden noch nicht in der Sammlung haben, dann nicht nachdenken, einfach kaufen. Das sind die Spiele, warum wir bei der Ankündigung, dass Resident Evil 4 neu aufgelegt haben, nicht zusammenzuckten, sondern vor Freude die Wände hochgehen. Beides zusammen gibt es auch in der Raccoon City Edition für 20 Cent weniger. Hey, jeder Cent zählt heutzutage…

Resident Evil 2 und 3 zeigen, wie man Remakes macht.

Bloodborne kennt man, wenn nicht für 9,99 Euro schnell mitnehmen und auf lange Abende vorbereiten, Until Dawn ist da dann das perfekte Gegenprogramm. Der interaktive, gut gemachte Teenie-Slasher, der sich sogar in der Gruppe spielen lässt, kostet ebenfalls 9,99 Euro. Wenn ihr danach wieder euere Fingerfertigkeit prüfen möchtet, macht ihr mit dem Devil May Cry 5 Paket weiter, das für 9,99 Euro auch den Vergil-Charakter als Bonus drin hat. Der ist jetzt nicht so spannend, aber das wie immer durchgeknallte Kombo-Kampf-Spektakel hat es spielerisch wirklich in sich. Nicht einfach zu spielen, schwer zu meistern, aber wenn man soweit ist, dann ist es ein echter Kracher.

Subtil war noch nie die Stärke von Devil May Cry 5.

Wer nicht so tief in die Tasche greifen möchte, hält sich entweder an den niedlichen, humorigen und leicht morbiden Puzzle-Plattformer Flipping Death, der für 2,99 einfach wundervoll albtraumhaft daherkommt. Ihr wollt es lieber ganz ernst haben, aber nicht mehr als das investieren? Kein Problem. Die ganze Amnesia-Collection kostet nur 2,84 Euro. Dunkle Geheimnisse, finstere Monster und verstörende Bilder. Vor allem der zweite Teil, A Machine for Pigs, hat es in sich. Licht aus, PlayStation an und beschwert euch nicht, wenn ihr danach nicht ruhig schlaft.

Wer sein Halloween mehr retro bevorzugt, greift für 2,99 Euro (2,49 mit PS Plus) zu Radioactive Dwarf: Evil from the Sewers. Dann sieht eure PlayStation auf dem Screen so aus als hätte sie sich in einen ZX Spectrum verwandelt. Witziges kleines und ganz schön heftig schwere Puzzle-Action für alle, die Grafik am schönsten fanden, als noch 198x in der Jahreszahl vorkam. Und wer seine Zwerge lieber auf dem Footballfeld sieht, der wird mit Blood Bowl 2 glücklich. Das taktisch tiefgehende Fantasy-Sportspiel befriedigt den Drang zu denken, wenn man seine Züge macht und die Lust auf jede Menge Comic-Fantasy-Gewalt. In der Richtung wird es nicht besser als Blood Bowl 2 für lächerliche 3,99. Aber Achtung, wenn ihr da einmal in Fahrt kommt, seid ihr schnell versucht mehr Teams zu kaufen. Und die sind dummerweise gerade nicht im Angebot.

Radioactive Dwarfs - wenn ihr den Leuten zeigen wollt, warum ihr eine PS5 habt.

Zwischen 4 und 5 Euro wird es echt schwierig. Für 4,39 Euro muss man bei Darkest Dungeon einfach nicht lange nachdenken. Oder doch, nämlich ob man lieber 7,39 für die Anchestral Edition mit den Add-Ons ausgibt. Solltet ihr, denn das atmosphärische Goth-Rogue-RPG hat eine Menge Suchpotential. Also lieber gleich für mehr Content sorgen. Noch süchtiger macht allerdings XCOM für 4,99 Euro. Allerfeinste Taktikschlachten gegen Aliens, Basenbau und sogar viel Atmosphäre. Das kann euch bis Weihnachten retten, wenn ihr es euch richtig einteilt.

Back in 1995 nimmt seinen Titel sehr ernst. Und ja, das sah oft genug so aus...

Back in 1995 ist dann zwar sehr spannend, aber eher was für Leute, die die 4,99 auch mal verschmerzen können, wenn es dann doch nicht das Richtige für sie war. Das Spiel sieht aus wie ein verlorenes Horror-Survival-Game aus der Zeit direkt vor dem ersten Resident Evil und spielt sich leider auch weitestgehend so. Ich persönlich hatte meinen Spaß damit, aber sicher, ob das jetzt "guilty pleasure" oder echtes Vergnügen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da geht man vielleicht doch lieber auf Nummer sicher und metzelt sich mit dem Trash-Fest Zombie Army Trilogy durch Horden von Nazi-Zombies. Ist nicht der beste Koop-Shooter, den ihr je spielen werdet. Aber für 4,99 mit Freunden und ein paar Bier eine absolut sicher Nummer für einen spaßigen Samstagabend.

Ihr wollt danach mehr Zombies? Kein Thema. 5,99 Euro bitte, dann geht es mit der Dead Island Definitive Collection auf die Metzel-Insel. Wenn man das Ding sieht, kann man eigentlich nur lachen, dass es damals auf dem Index landete, aber als Open-World-Survival kann das Ding schon was. Allerdings nicht so viel wie The Evil Within 2, ebenfalls 5,99 Euro. Die Horror-Serie, die leider nie den großen Erfolg hatte, auch wenn sie ihn verdiente, ist ein atmosphärischer und spielerisch gelungener Action-Survival-Trip, dem man die Liebe ansieht, die der ehemalige Resident-Evil-Schöpfer für seine neueren Kreationen hatte. In eine ganz andere Richtung, aber ebenfalls sehr stylisch, schlägt West of Dead, in dem euch Ron Perlmans Stimme begleitet. Damit ist das Spiel für 5,99 automatisch awesome. Aber auch sonst hat das Iso-Action-Adventure einiges auf dem Kasten. Ein etwas anderer Westerntrip mit jeder Menge Werwölfen, Wendigos und anderen Halloween-Bewohnern.