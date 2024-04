Lust auf einen Hawaii-Ausflug? Ihr müsst nur gut genug Pokémon spielen

Zum Ende der Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 in London am vergangenen Wochenende wurden auch erste Details zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 bekannt gegeben.

Diese finden demnach vom 16. bis 18. August 2024 im Hawai‘i Convention Center in Honolulu auf Hawaii statt.

Zeit für ein Schnorchelabenteuer

Zugleich wurde auch ein offizielles Artwork dazu vorgestellt, das Pikachu bei einem Schnorchelabenteuer zeigt.

Hier könnt ihr es euch anschauen:

Pikachu bei seinem Schnorchelabenteuer.

Nachfolgend zeigen wir euch noch die Gewinner der Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 in London. Hier traten Spielerinnen und Spieler im Pokémon-Sammelkartenspiel, in Pokémon Karmesin und Purpur, Pokémon Go und Pokémon Unite gegeneinander an.