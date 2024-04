Eine TV-Serie zu Diablo? Blizzard ist nicht abgeneigt ...

Zu Diablo ist bisher keine Serien- oder Filmadaption geplant. Dennoch äußert sich der General Manager der Diablo-Reihe zu diesem Thema und er scheint äußerst interessiert. Dennoch solltet ihr euch keine Hoffnungen machen.

Diablo eigne sich gut als Material für eine Adaption

Live-Action-Adaptionen von Videospielen funktionieren so gut wie nie. Denkt doch mal an die Witcher-Serie oder die neue Serie zu Fallout. Sie ermöglichen es Spieler, noch einmal in das Universum einzutauchen und anders zu erleben. Manchmal ärgert man sich über eine fragwürdige Besetzung, aber im Großen und Ganzen liefern die Adaptionen aktuell gut ab.

Kein Wunder, dass immer mehr Studios Interesse an einem solchen Projekt bekunden. Auch Blizzards General Manager Rod Fergusson ist nicht abgeneigt. In einem Interview mit Windows Central sagte er:

"Ja, ich denke definitiv, dass es funktionieren könnte. Das ist eines der Dinge, die ich an Diablo als IP wirklich mochte, dass es sehr nachvollziehbare Themen hat, weil es die hohen Himmel gegen die brennenden Höllen sind, und diese Idee von Gut gegen Böse."

"Ich denke, das ist etwas, das sich sehr gut darauf übertragen ließe. Wissen Sie, ich wünschte, ich könnte heute mit Ihnen über etwas sprechen. Aber was die generelle Idee angeht, denke ich, dass es funktionieren könnte? Das glaube ich auf jeden Fall."

Fergusson selbst wurde durch die Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners dazu gebracht, wieder Cyberpunk 2077 zu spielen, erklärt er in dem Interview. Mir hat Arcane wieder mehr Lust gemacht, League of Legends zu spielen. Ging es euch bei einer Adaption ähnlich?