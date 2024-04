Die beliebteste Plattform bei Diablo 4? Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet!

Die Xbox ist allem Anschein nach "Plattform Nummer eins für Spieler von Diablo 4".

Das schrieb jedenfalls Xbox-Präsidentin Sarah Bond in dieser Woche in einer E-Mail an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von null auf hundert

Wichtig ist: Dabei bezieht sich Bond nicht auf die Verkaufszahlen. Was das anbelangt, liegen PlayStation und PC laut öffentlich verfügbaren Daten vor der Xbox. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: den Game Pass.

Seit Ende März ist Diablo 4 dort verfügbar und daher dürfte es auch nicht überraschen, dass der neueste Teil der Reihe dort ziemlich beliebt ist. Wenngleich Bond keine konkreten Zahlen dazu nennt.

"Wir integrieren die Titel von Activision Blizzard King in unsere Dienste - wir haben Diablo 4 in den Game Pass aufgenommen und die Xbox ist schnell zur Plattform [Nummer eins] für D4-Spieler geworden", schreibt sie (via Windows Central).

"Wir integrieren das Battle.net, während wir gleichzeitig CoD: Warzone Mobile auf den Markt bringen und uns auf das kommende Hellblade 2, Avowed und Indiana Jones and the Great Circle vorbereiten."

In der Mail schrieb Bond außerdem, dass man ein neues Team zur Präservierung von Spielen aufgestellt habe. Indes gibt es Berichte über eine geplante Ankündigung von Gears 6 auf dem Xbox Showcase im Juni.