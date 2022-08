Die PS5 wird teurer - Preiserhöhung tritt sofort in Kraft

Sony hat am morgen angekündigt, den Preis der PlayStation 5 in ausgewählten Märkten zu erhöhen.

Das betrifft unter anderem auch den europäischen Markt, wo beide Modelle der Konsole teurer werden.

Warum wird die PS5 teurer?

"Die globale wirtschaftliche Lage ist eine Herausforderung, mit der zweifellos viele weltweit konfrontiert sind", heißt es zur Begründung. "Wir erleben weltweit hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setzen."

"Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für die PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), in Lateinamerika (LATAM) und in Kanada zu erhöhen. In den Vereinigten Staaten wird es keine Preiserhöhung geben."

Für Europa gelten mit sofortiger Wirkung folgende empfohlenen Verkaufspreise:

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk: 549,99 Euro

PlayStation 5 Digital Edition: 449,99 Euro

"Während diese Preiserhöhung angesichts der aktuellen globalen Wirtschaftslage und ihrer Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist, liegt unsere oberste Priorität weiterhin in der Verbesserung der PS5-Liefersituation, damit so viele Spieler wie möglich alles erleben können, was die PS5 bietet und was noch kommen wird."