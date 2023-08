Diese 8 Spiele verlassen PlayStation Plus im September.

Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium werden sich im September von acht Spielen verabschieden müssen.

Noch bis zum 19. September 2023 habt ihr auf den Großteil dieser Titel Zugriff. Wenn ihr sie spielen möchtet, solltet ihr euch also nicht mehr viel Zeit lassen.

Welche Spiele fallen weg?

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus am 19. September:

Bereits am 31. August 2023 verabschiedet sich wiederum Ubisofts Wintersportabenteuer Steep von PlayStation Plus.

Mehr zum Thema:

Obwohl diese Spiele verschwinden, steht Abonnentinnen und Abonnenten nach wie vor eine vielfältige Auswahl an anderen Titeln zur Verfügung, darunter Moving Out 2, Destiny 2: The Witch Queen, Lost Judgment und mehr. Zu den jüngsten Zugängen des Dienstes gehören unter anderem Source of Madness, PJ Masks: Heroes of the Night, Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures und klassische Titel wie MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose und Pursuit Force: Extreme Justice.

Zusätzlich wird Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition am 28. August 2023 erscheinen, gefolgt von Sea of Stars am Tag darauf.

