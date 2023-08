PS Plus Essential: 3 neue Spiele ab heute erhältlich - Lohnen sie sich?

Der August bringt euch drei neue Spiele für PlayStation Plus Essential.

Was gibt es in diesem Monat? PGA Tour 2K23, Dreams und Death's Door erwarten euch auf PlayStation 5 und PlayStation 4.

Die Spiele sind ab dem heutigen 1. August 2023 für euch verfügbar. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das mal im Einzelnen an.

PGA Tour 2K23 (PS5/PS4)

Es ist ein Golfspiel. Müsst ihr noch mehr wissen? Und kein ungewöhnliches Golfspiel, sondern ein ganz normales. Abschlagen und möglichst schnell einlochen, darum geht es hier!

Auf Metacritic hat die PS5-Version von PGA Tour 2K23 eine Wertung von 76 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt dort positiv aus.

"PGA Tour 2K23 ist das perfekte Spiel für diejenigen unter uns, die diesen Sport lieben", schreibt etwa PlayStation Lifestyle. "Komplex, tiefgründig, mit einer Vielzahl von Optionen, abwechslungsreichen Modi, Online-Modi und einem Kurs-Editor für den Fall, dass ihr euer Leben damit verbringen wollt, dieses Spiel alleine zu spielen."

"PGA Tour 2K23 ist mehr als nur die übliche jährliche Sportversion mit kleinen Änderungen hier und da", meint hingegen Dexerto. "Es ist ein zweijähriges Projekt, das eine Menge Starpower und neue Funktionen hinzugefügt hat. Die HB Studios haben sich bei diesem Spiel eindeutig wieder zurück ans Reißbrett begeben und neue Wege gefunden, um 2Ks Golf-Franchise noch wettbewerbsfähiger und lebendiger zu machen... Sein Realismus und seine immersiven Qualitäten überschatten leicht einige seiner schwächeren Momente und machen dieses Spiel zu einem der besten Sportspiele überhaupt und werden euch dazu bringen, auf den Birdie-Zug aufzuspringen.

Dreams (PS4)

Dreams dient dazu, eure Träume zu verwirklichen. Zwar nicht in unbegrenztem Maße, aber ihr habt hier doch sehr viele Möglichkeiten, eure kreativen Ideen auf die unterschiedlichste Art und Weise umzusetzen. Oder zahlreiche Kreationen von anderen Usern auszuprobieren.

Dreams im Test.

Bei Metacritic hat Dreams in der PS4-Version eine Wertung von 89 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Dreams versprüht zu jeder Zeit so viele Ideen", findet Critical Hit. "Es ist Ehrgeiz, der Gestalt annimmt, Fantasie, die lebendig wird, und unbegrenzte Möglichkeiten, die darauf warten, mit eure Händen geformt zu werden. Es ist einzigartig und inspirierend - kein anderes Spiel kommt auch nur annähernd an Dreams und seinen intuitiven Ansatz zur Erstellung von Inhalten und einer Erfahrung heran, aus der man nie wieder aufwachen möchte."

Push Square meint dazu: "Die Entwicklung hat zwar fast ein ganzes Jahrzehnt gedauert, aber die Veröffentlichung von Dreams ist von großer Bedeutung. Es stellt einen völlig neuen Weg für Menschen dar, Dinge zu erschaffen und sie mit der Welt zu teilen. Media Molecule hat eine Reihe von Tools entwickelt, die sich intuitiv bedienen lassen, aber mehr noch, sie haben eine soziale Plattform geschaffen, auf der Spieler zusammenarbeiten und die Fantasie anderer erkunden können. Es ist ein technisches Wunderwerk, ein kreatives Wunder und eines der innovativsten Spiele der letzten Jahre."

Death's Door (PS5/PS4)

Die euch zugeteilte Seele wurde gestohlen und ihr müsst nun den Dieb aufspüren, was alles andere als einfach ist. Um das zu bewältigen, müsst ihr es mit allerlei gefährlichen Kreaturen aufnehmen.

Death's Door im Test.

Weder PS4- noch PS5-Version von Death's Door haben auf Metacritic ausreichend Reviews für eine Durchschnittswertung. Die, die es gibt, fallen aber positiv aus. Die Durchschnittswertung der PC-Fassung liegt indes bei 85 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt positiv aus.

Destructoid meint: "Death's Door ist Beispiel für Design-Exzellenz, das seine Stärken erkennt und nutzt, um ein kluges, kreatives und durch und durch fesselndes Abenteuer abzuliefern, das mit wundervollen visuellen Strichen gemalt und mit witzigen, nachdenklichen Kommentaren über das Leben, den Tod und wie wir die Stunden dazwischen verbringen, gespickt ist. Death's Door ist eines der besten Spiele des Jahres und ein Muss für alle Abenteuer-Fans, denn es übertrifft sein Budget und seine Ambitionen. Habt keine Angst vor dem Sensenmann."

"Death's Door kombiniert eine hervorragende Geschichte und Lore mit herausfordernden und lohnenden Kämpfen", sagt Shacknews. "Als Actionspiel gibt es hier eine Menge zu lieben im Hinblick auf die Feinde und Anpassungsoptionen. Die Geschichte kann in einem Spiel wie diesem leicht in den Hintergrund treten, aber das schiere Konzept und die Lore, die man dazu erfährt, machen die Geschichte in Death's Door ebenso faszinierend. Acid Nerve liefert mit Death's Door einen der vielseitigsten Titel ab, die ich dieses Jahr gespielt habe."