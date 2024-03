Watch Dogs wird verfilmt: Könnte es nach Jahren zum nächsten großen Kino-Hit werden?

Ubisoft hat die Idee einer Verfilmung für Watch Dogs schon sehr lange im Kopf. Eine erste Ankündigung für die Adaption gab es sogar schon vor dem Release des ersten Spiels im Jahr 2013. Jetzt hat der Entwickler die Idee wieder hervorgekramt und kündigt einen Film zum Franchise an.

Nach mehr als zehn Jahren kommt jetzt endlich der versprochene Film

Für alle, die jetzt denken, Ubisoft klopft einfach nur große Sprüche, dem stelle ich jetzt die ersten Namen der Beteiligten am Projekt vor. So hat sich das Studio bereits einen Drehbuchautor und einen Hauptdarsteller ins Boot geholt.

Laut Deadline soll der französische Filmemacher Mathieu Turi die Regie übernehmen. Zuvor hat dieser an Filmen wie Hostile, Inglourious Basterds und Sherlock Holmes: A Game of Shadows mitgewirkt. Christie LeBlanc hat angeblich das Drehbuch für den Watch-Dogs-Film geschrieben. Ihn könntet ihr von der Netflix-Serie Oxygen kennen. Die Protagonistin, die vermutlich eine Hackerin sein wird, darf Sophia Wilde spielen. In Talk to Me verkörperte sie zuletzt Mia.

Viel mehr wissen wir bisher aber nicht über das Projekt. Wird die Rachegeschichte des Open-World-Tech-Thrillers einfach mit einer weiblichen Hauptfigur nacherzählt oder wird es eine neue Story geben? Wann soll der Film erscheinen? Scheitert diese Projekt ebenso wie der erste angekündigte Film, der nie erschienen ist? So viele Fragen.