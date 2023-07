Divinity Original Sin 3 kommt definitv - aber erst nach Baldur's Gate 3

Am 3. August erscheint Baldur's Gate 3. Nach dieser lang erwarteten Veröffentlichung will sich Entwickler Larian Studios einem altbekannten Franchise zuwenden - Divinity Original Sin. Auch hier könnt ihr euch in Zukunft auf einen dritten Teil freuen.

Larian macht sich für den dritten Teil von Divinity Original Sin bereit

Divinity Original Sin 3 ist aber kein Projekt, das ihr bereits in der nächsten Zeit erwarten könnt. Die Reise von Divinity startete im Jahr 2002. Divine Divinity erschien, aber erst zwölf Jahre später sollte die Serie mit Divinity Original Sin richtig auf sich aufmerksam machen. Die Fortsetzung folgte dann im Jahr 2017. Beide Titel wurden durch Kickstarter finanziert und sind bis heute bekannte und beliebte Fantasy-Rollenspiele.

"Es ist unser eigenes Universum, das wir aufgebaut haben, also werden wir definitiv irgendwann dorthin zurückkehren", sagt Studio-Leiter Swen Vincke gegenüber IGN. Jedoch soll sich das Team nach den intensiven und langen Arbeiten nach Baldur's Gate 3 erst mal eine Auszeit gönnen dürfen.

"Wir werden zuerst dieses Spiel fertigstellen und dann eine Pause einlegen, weil wir uns kreativ erholen müssen", so Vincke. "400 Entwickler haben ihr Herz und ihre Seele in dieses Spiel gesteckt - man bekommt das Beste von ihnen und ihrem Handwerk in diesem Spiel zu sehen. Ich kann euch sagen, das ist eine tolle Sache."