Dragon Ball Sparkling! Zero erscheint im Oktober - Hier ist das Release-Datum

Mehr Dragon-Ball-Action gibt es im Herbst. Bandai Namco kündigt am Summer Game Fest das Release-Datum von Dragon Ball: Sparking! Zero an.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist auf dem Weg

Dragon Ball: Sparking! Zero erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, erhaltet ihr frühen Zugang zu sechs Charakteren und einen zufälligen spielbaren Charakter.

Ihr könnt Dragon Ball: Sparking! Zero jetzt vorbestellen, damit ihr im Oktober bereit für die epischen Kämpfe seid.