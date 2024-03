Dragon's Dogma 2: Diese dankbare Downloadgröße kommt unerwartet

Der Preload von Dragon's Dogma 2 ist auf der Xbox Series bereits gestartet und die Downloadgröße hat mich mit offenem Mund stehen lassen. Das Rollenspiel ist riesig, dass ich mit einer Datenmenge gerechnet hatte, die etwa mit einem Final Fantasy 7 Rebirth oder Baldur's Gate 3 vergleichbar ist. Stattdessen findet ihr dort eine unerwartet kompakte Größe vor.

Gute Neuigkeiten für eure Festplatte!

Am 22. März erscheint Dragon's Dogma 2. Wer spielen will, muss natürlich auch downloaden und sollte vorher wissen, wie viel freien Speicherplatz der neue Titel benötigt. Im Fall von Dragon's Dogma 2 ist das gar nicht so viel, wie ihr vielleicht denkt.

Wie aus dem Preload auf der Xbox Series hervorgeht, müsst ihr nur etwa 70 GB freihalten. Das bestätigt ein Reddit-Nutzer in einem Beitrag und teilt seinen Preload-Bildschirm mit dem Internet. Mit dieser Download-Größe bringt das Spiel nur etwa halb so viel auf die Datenwaage, wie Final Fantasy 7 Rebirth.

Die Größe der PS5-Version dürfte nicht allzu stark davon abweichen. Die genaue Datenmenge gibt es für PS5-Spieler erst zum Start des Preloads am 20. März - also zwei Tage vor dem offiziellen Startschuss.