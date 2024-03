Dragon's Dogma 2 ohne Reittiere: Verzicht auf Pferde könnte euer Glück sein

Eine große Welt und dann auch noch ohne Reittier? Das klingt eher weniger spaßig. Der Director von Dragon's Dogma 2 ist sich allerdings sicher, dass die Welt des Action-Rollenspiels viel zu unterhaltsam sei, um einfach daran vorbeizureiten. Es könnte also ein Vorteil sein, die Welt langsam zu erkunden.

Selbst ein schöner Pferderücken soll euch nicht entzücken

Ende des Monats ist es endlich so weit. Dragon's Dogma 2 erscheint und lässt euch in die große Fantasy-Welt eintauchen. Die Karte des Spiels soll etwa viermal so groß sein wie die des ersten Teils. Da hofft man doch auf gute Transportmöglichkeiten. Aber Pustekuchen. Entwickler Capcom bietet euch lediglich recht teure Schnellreisen und keine Reittiere.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das mag erst einmal wie ein Schlag ins Gesicht klingen, soll aber gar nicht so schlimm sein. Der Director sowie der Produzent des Spiels sagen, dass sie so viel Spaß in die Karte gepackt haben, dass ihr gar nicht reiten wollt. Als jemand, der sich auf den Wegen schnell langweilt und das ewige Hin- und Hergleaufe Leid ist, bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird.

Gegenüber Automaton erklärte Produzent Yoshiaki Hirabayashi: "Ich denke, in Spielen, in denen man ohne Einschränkungen schnell reisen kann, liegt der Schwerpunkt auf dem Inhalt zwischen den Reisen, aber in Dragon's Dogma 2 liegt der Schwerpunkt auch auf der Erfahrung des Reisens selbst."

Mehr zu Dragon's Dogma 2:

Jetzt kannst du schon deinen Charakter für Dragon's Dogma 2 erstellen!

Dragon's Dogma 2: Geht das gut? Keine Grafikmodi auf PS5 und Xbox

Capcom zeigt neuen Showcase an zwei Tagen, nur ein heiß ersehntes Spiel fehlt

"Ich denke, der Grund, warum die Spieler Pferde wollen, ist nicht so sehr, weil sie das Reiten erleben wollen, sondern weil sie sich auf der Straße langweilen, wenn sie nicht reiten", ergänzt Director Hideaki Itsuno. Unser Ziel war es, einen Weg zu schaffen, der so unterhaltsam ist, dass die Spieler kein Bedürfnis nach einem Pferd verspüren... unsere Entwicklungspolitik war es, es so zu gestalten, dass es eigentlich eine Schande wäre, ein Pferd zu reiten."

Am 22. März erscheint Dragon's Dogma 2 und wir können selbst ausprobieren, ob wir zu Fuß wirklich so viel glücklicher sein werden als auf einem Pferderücken.