Wie viel Platz brauchst du für Dragon's Dogma 2? So groß ist der Download!

Wie groß ist der Download von Dragon's Dogma 2? Wir wissen ja, dass moderne Spiele in Sachen Speicherplatz und Download-Größe gerne mal etwas ausarten. Call of Duty, ich blicke unter anderem in deine Richtung.

Die gute Nachricht ist, dass es bei Dragon's Dogma 2 nicht ganz so extrem ausfällt. Capcom hat gut optimiert, was aber nicht heißt, dass das Spiel klein wäre. Ganz im Gegenteil.

So groß ist Dragon's Dogma 2

Wir wissen bereits, dass der Download auf der Xbox Series X/S rund 69,94 GB groß ist. Also knapp unter 70 GB, damit kann man durchaus leben, ohne das die SSD ins Schwitzen kommt.

Auf der PlayStation 5 sind es sogar noch etwas weniger, hier ist der Download rund 64,39 GB groß.

🚨 Dragon's Dogma 2



- 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 64.391 GB

- 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.002.000



- 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($𝟲𝟵.𝟵𝟵):

Pre-Load : March 20 - Midnight

Pre-Load : March 20 - Midnight

Release : March 22 - Midnight #DD2 #DragonsDogma2 #PS5 pic.twitter.com/uQmrlOmnci — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 12, 2024

Zum PC gibt es bisher noch keine konkreten Angaben, wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, sobald es dazu neue Informationen gibt.

Wenn ihr wissen möchtet, ob das Spiel bei euch läuft, solltet ihr einen Blick auf die PC-Anforderungen von Dragon's Dogma 2 werfen, ebenso stellt sich die Frage nach dem Steam-Deck-Support. Außerdem verraten wir euch, ob ihr Dragon's Dogma 2 nur alleine oder auch mit anderen spielen könnt.

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.