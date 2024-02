Dragon's Dogma 2 zeigt Kriegsmeister: Minotauren, Trolle und Drachen haben nichts zu Lachen

Am 22. März 2024 erscheint Dragon's Dogma 2 und mit diesem Spiel auch die neue Laufbahn des Kriegsmeisters. Dieser wurde auf der PlayStation State of Play vorgestellt und bringt euch einen neuen Trailer, der vor Action und Kampfgeschehen nur so strotzt.

Wie wäre es mit einer Laufbahn als Kriegsmeister?

Kriegsmeister können ausschließlich von den Erweckten verwendet werden und bieten diesen die Möglichkeit, alle Waffen zu verwenden. Daneben besitzt die Laufbahn auch einige Fähigkeiten, die erlernt werden können. Die Stärken des Kriegsmeisters sind seine Kombinationen und seine Vielseitigkeit im Kampf - seine Grundwerte sind eher niedrig.

Im Laufe eurer Reise könnt ihr außerdem auf sogenannte Meister der Laufbahnen treffen. Diese eure gewählte Laufbahn bereits vollständig gemeistert haben. Ihr könnt eine Beziehung mit diesen Meistern aufbauen und vertiefen, um so besondere Folianten oder Zugang zu seiner persönlichen Laufbahn zu erhalten.

Capcom zeigt auf Sonys Präsentation einen Trailer, der euch die Kämpfe in Dragon's Dogma 2 schmackhaft macht. Ihr seht Begegnungen mit Drachen, Trollen und Minotauren, bei denen unterschiedliche Kampftechniken zum Einsatz kommen.

Der Entwickler beschreibt außerdem eine mysteriöse Krankheit. So können Spieler an der Drachenpest erkranken. Diese Pest schwächt euch jedoch nicht, sondern bringt euch auf Hochtouren und ermöglicht es euch, bemerkenswerte Leistungen zu erbringen. Den Legenden nach sollen Erkrankte dafür jedoch später einen verheerenden Preis zahlen. Ob das stimmt, kann jedoch niemand mit Gewissheit sagen.