Schnellreisen sind für langweilige Spiele, findet der Director von Dragon's Dogma 2.

Wer einfache Schnellreisen in Spielen anbietet, hat wenig Interessantes in der Spielwelt zu bieten.

Das denkt jedenfalls Hideaki Itsuno, der Director des kommenden Dragon's Dogma 2.

Dinge zum Entdecken

"Reisen ist langweilig? Das ist nicht wahr", sagt er im Gespräch mit IGN. "Es ist nur ein Problem, weil dein Spiel langweilig ist. Du musst nur dafür sorgen, dass das Reisen Spaß macht."

"Deshalb platziert man Dinge am richtigen Ort, die die Spieler entdecken können, oder man denkt sich Methoden für das Auftauchen von Feinden aus, die jedes Mal ein anderes Erlebnis schaffen, oder man zwingt die Spieler in ungewisse Situationen, in denen sie nicht wissen, ob es zehn Meter vor ihnen sicher ist oder nicht."

In Dragon's Dogma 2 sei es so, dass Spielerinnen und Spieler "über jemanden stolpern können und dann passiert etwas".

"Wir haben uns entschieden, eine Karte zu entwerfen, bei der die Spieler selbst entscheiden können, ob sie mit einem Gefährt oder zu Fuß unterwegs sind, um die Reise zu genießen."

Auch im zweiten Teil gibt es Ferrystones, zu denen ihr euch teleportieren könnt, was jedoch keine günstige Methode ist. Darüber hinaus könnt ihr euch von einem Ochsenkarren transportieren lassen.

Diese fahren euch bestimmte Routen entlang, wobei auch die Gefahr von Überfällen besteht. Der Gedanke dahinter ist laut Itsuno, dass es "keine einfache oder sichere Transportmöglichkeit" geben soll.

"Es kann passieren, dass der Weg von Goblins blockiert wird und du keine andere Wahl hast, als abzusteigen und dich dem Kampf anzuschließen. Wenn du das tust, kann es passieren, dass ein Greif hinabstürzt und den ganzen Wagen mit einem Schlag zerstört, sodass du den Rest des Weges zu Fuß gehen musst, während du seinen Namen verfluchst."

"Aber nichts davon wurde von uns so vorab festgelegt. Stattdessen haben Greife von Natur aus eine Neigung, Kühe anzugreifen, die sie auf ihrer Reise entdecken, und all diese Teile wirken einfach zusammen, um die Situation auf natürliche Weise zu schaffen. Also ja, eine Ochsenkarrenfahrt in dieser Welt mag günstig sein, aber dabei kann viel passieren. Ich denke, das ist die Art von Welt, die wir erschaffen haben."

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.